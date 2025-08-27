Almazán valla con la madera de un álamo caído una zona de La Arboleda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almazán ha concluido las actividades de este verano enmarcadas en el programa de educación ambiental #cuidAlmazán. Entre ellas, recientemente se ha vallado una zona del parque de la Arboleda con madera muerta proveniente de un álamo caído. El objetivo es que constituya un espacio experimental y didáctico denominado ‘Madera muerta: cobijo de vida’ siendo una «herramienta de gestión sostenible y fuente de biodiversidad, sobre las funciones ecológicas desempeñadas por la madera muerta en los ecosistemas», indicaron desde la villa adnamantina.

La concejala responsable del área y del Plan de Impulso de la Agenda 2030, Teresa Ágreda, destaca que "se han llevado a cabo varias iniciativas enfocadas en lograr un mayor conocimiento del medio ambiente, su funcionamiento y el papel protagonista de la ciudadanía en su evolución futura".

Así, el 24 julio se realizó un taller para 12 alumnos denominado ‘Crea tu jardín eterno’, que, con una vocación meramente práctica y lúdica, pretendía trasladar la importancia de los distintos componentes tanto bióticos como abióticos en los ecosistemas y el papel fundamental de cada uno de ellos en su desarrollo y permanencia.

Álamo caído cuya madera ha servido para vallar una zona del parque de La Arboleda, en Almazán.HDS

Además, el 16 de agosto tuvo lugar la VI jornada de limpieza ambiental contra la basuraleza. Una actividad «ya plenamente establecida y que aborda la problemática de la presencia de residuos en nuestros parques, jardines y bosques urbanos», informó Ágreda que añadió que «la basura recuperada este año han sido mayoritariamente micro-residuos plásticos, envases, colillas y trozos de cristal» sumando 27 kilos. Además, recordó la edil que, como parte del programa de educación ambiental, «el Ayuntamiento dedica periódicamente una jornada a la limpieza en las zonas verdes y extrarradios de la población por parte del personal de servicios del Consistorio».

Parte de estas actividades se enmarcan en el Plan de Puesta en Marcha Agenda 2030 dentro de la Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Almazán, para contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.