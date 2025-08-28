La planta de biometano que inyectará 23 millones de euros en Langa de Duero, a información pública

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La planta de biometano que la empresa Genia Bioenergy instalará en Langa de Duero con un inversión prevista de 23 millones de euros, sigue adelante en su tramitación y el proyecto, que gestionará residuos ganaderos, entra ahora en fase de información pública tanto de la solicitud de autorización ambiental como del estudio de impacto ambiental. Los interesados en presentar alegaciones podrán hacerlo en el plazo de 30 días hábiles a contar desde el 27 de agosto, día posterior a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La iniciativa empresarial, que comprende la producción de biogás para su posterior purificación a biometano y compostaje a partir de hasta 180.000 toneladas de residuos agrícolas y ganaderos, se presentó en la localidad ribereña en junio del año pasado. La planta prevé arrancar su actividad a finales del año 2026 generando una decena de empleos directos y unos 35 indirectos, según informa la compañía que impulsa esta iniciativa que cuenta con la colaboración de la cooperativa local Ribereña de Forrajes que aportará el 80% de la materia prima.

El alcalde de Langa, Iván Andrés Aparicio, hizo este miércoles una llamada a la tranquilidad de los vecinos sobre este proyecto «que no va a generar problemas» explicando que es una planta «dedicada a la transformación de residuos para biometano que va a generar riqueza y empleo en la comarca desde el primer momento». En su opinión, es un proyecto «bueno para el pueblo y la comarca» que se va a localizar, según incidió, «en el nuevo polígono Vega de Alcozar» que se impulsa en la localidad ribereña. Un emplazamiento que «está pasado el pueblo y, por eso, no van a afectar los vientos predominantes». El regidor destacó que se ha interesado por este tipo de proyectos: «He visto cómo funcionan estas plantas y he asistido a charlas» insistiendo en que no hay que tener temor y que «el residuo lo tenemos y es una de las mejores maneras de transformación».

El acceso principal a la parcela donde se ubicará la planta, según recoge el proyecto técnico al que ha tenido acceso Heraldo Diario de Soria, «se realiza por la autovía del Duero, A-11, tomando la salida 80 para incorporarse a la N-122». La superficie total de la parcela es de 58.128 metros cuadrados y la superficie construida será de 1.736 metros cuadrados». El estudio deja claro que el núcleo urbano más próximo, Langa de Duero, se encuentra a una distancia de 3,5 kilómetros aproximadamente.

El objetivo es construir una planta de biometano con la capacidad de gestión de hasta 188.000 toneladas anuales de materia orgánica. Además, tal y como recoge la compañía, «la planta produciría 75 GWh/año de biometano destinado a inyectarse en la red de transporte, gas suficiente para cubrir el 1,5% de la demanda de gas natural en la provincia» destacando que el biometano «es un gas de origen renovable que puede sustituir al gas natural de origen fósil con una huella de carbono 80% menor».

Además del gas renovable, continúa, «se generarían 60.000 toneladas anuales de enmiendas orgánicas para mejorar los cultivos y 50.000 toneladas para producir fertilizantes orgánicos líquidos de proximidad» aseverando que «la necesidad térmica de la planta se cubrirá con biomasa preferentemente local».