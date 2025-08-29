La Bajada de Jesús de Almazán plantea dos escenarios pirotécnicos ante el riesgo de incendios

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La firma valenciana Pirotecnia Tamarit es la encargada del espectáculo pirotécnico que acompañará la procesión de la Bajada de Jesús durante las fiestas de Almazán que se celebran este año del 3 al 8 de septiembre. El alcalde de la villa, Jesús Cedazo, indicó que esta empresa, reconocida y premiada a nivel mundial, pondrá sobre la plaza para acompañar la imagen del Nazareno «más de 96 kilos de pólvora y 4.700 artificios en una mascletá mixta con pirotecnia aérea y terrestre».

Sin embargo, y aunque aún queda una semana para dar comienzo a los festejos, el regidor reconoce que no dejan de mirar al tiempo «ante el temor de que la meteorología y un elevado riesgo de incendios» se traduzca en una orden de la Junta para suspender este tipo de actos. Por ello, «la empresa adjudicataria trabaja sobre dos posibles escenarios: el normal, con el espectáculo aéreo y terrestre, o uno que se llevaría a cabo, únicamente terrestre, en el caso de que hubiera restricciones». Es verdad, continuó, «que en los últimos días han descendido las temperaturas y ha llovido con lo que el riesgo de incendios ha bajado pero en un año tan duro como el que estamos pasando vamos a esperar hasta el último momento observando las previsiones de la Aemet y la decisión de la Junta».

Es la segunda vez, la primera fue en 2023, que el Ayuntamiento de Almazán confía a la empresa Pirotecnia Tamarit el espectáculo final de ruido, luz y color de las fiestas de la Bajada de Jesús. «Hace dos años también fue esta empresa la encargada de la traca y fue espectacular», recordó el edil adnamantino que indicó que la firma, ganó este año el premio del público en Las Fallas de Valencia y en 2023 se alzó con el primer premio en el GlobalFest Calgary de Canadá, entre otros galardones, tal y como expuso Cedazo.

Este viernes 29, y dentro ya de la programación previa a fiestas, se llevará a cabo la tradicional subasta de banzos para la Subida de Jesús. La cita es a partir de las 13.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento lugar en el que se procederá a subastar los banzos para el traslado de la imagen de Jesús Nazareno desde la ermita a la Iglesia Nuestra Señora de Campanario. Una subasta que «no tiene nada que ver, en cifras, con la subasta de los banzos para la Bajada que se hará el 7 de septiembre y que son más elevadas». En el caso de la Subida, «suelen rondar entre los 200 y los 500 euros», explicó Cedazo.

Respecto al programa de este año, el alcalde de Almazán apuntó, entre las novedades, «que se ha adelantado dos horas el acto del recorrido con antorchas por las calles de la localidad que marca el fin de fiesta que tradicionalmente se realizaba a las 03.00 horas y este año se celebrará a las 01.00 horas». El objetivo «es que participe más gente y que tanto las personas mayores como los niños puedan sumarse a este recorrido que parte del Paseo de Alicante y llega hasta la plaza Mayor para despedir las fiestas», explicó. Después, «la verbena se celebrará en su horario habitual».

El pregón de este año «corre a cargo de César López y Luis Arancón, miembros de la peña Los del 69» para arrancar unos festejos que están declarados Fiesta de Interés Turístico Regional. Por último, el novillero Manuel Domínguez y los matadores Víctor Hernández y Jaracho, serán los protagonistas de la corrida mixta que tendrá lugar en el albero de la plaza de toros adnamantina.