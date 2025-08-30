Golmayo inicia sus fiestas y entrega el pañuelo a los nacidos en 2024: las fotos

Un pequeño en brazos de sus padres tras la imposición del pañuelo.MONTESEGUROFOTO

Catorce niños recibieron el pañuelo de fiestas y la orla en el Ayuntamiento de Golmayo en uno de los actos más emotivos de las fiestas de la localidad. Nueve niñas y cinco niños nacidos en 2024 fueron los protagonistas de este acto con el que se da la bienvenida a los nuevos vecinos.

A las nueve de la noche del viernes tuvo lugar el pregón de fiestas, seguido de una de las tradiciones singulares que se mantiene en el municipio que es la tradicional Vestida del Ramo, que estuvo amenizada por los gaiteros de Santa Bárbara.

La Vestida del Ramo arranca de una antigua tradición que en la actualidad realizan los más jóvenes de Golmayo y sobre un armazón de madera colocan enaguas, cintas de colores, un manto y unas roscas que se ofrecen a la Virgen de Santa Bárbara, patrona de la localidad, para pedir salud, prosperidad y protección, entre otras cosas. Esta tradición estuvo unos años perdida, y fue la Peña de los Balagueros de Golmayo la que se encargó de recuperar este ritual y relanzarlo. Posteriormente se ofrece a los visitantes degustación de roscas y se les coloca un lazo rosa en la solapa, este lazo antiguamente lo portaban el alcalde y la alcaldesa.

El alcalde, Benito Serrano, deseó a los vecinos unos felices días y recordó que Golmayo es un municipio de acogida, «en unos días en los que vamos a recibir a muchos visitantes».

Como novedad para este año destaca la ampliación del programa festivo y desde el jueves se han organizado actos como concursos y actuaciones musicales.

Para el sábado 30 de agosto las fiestas continuarán con una diana floreada a cargo de los gaiteros de Santa Barbara, a partir de las nueve de la mañana, seguida de una misa, a partir de las 13 horas y un baile vermú, a las 14 horas.

La tarde está dedicada a varios campeonatos, dedicados a todos los públicos, como el de guiñote y bolos para los adultos y el de bolos para los niños. A las 20 horas tendrá lugar la subasta de roscas y a las 22 horas tendrá lugar la cena popular en la que se reúnen todos los vecinos . La tarde y la noche estará amenizada por la música de discomóvil y verbena. En el descanso habrá bingo.

El domingo, día 31, la diana floreada amenizada por los gaiteros de Santa Barbara volverá a recorrer las calles. A las 10 horas habrá tiro al plato y a las 11 horas misa. A las 12 comenzará otra de las tradiciones singulares como es la gallofa, en la que los vecinos recorren las casas del municipio en las que son agasajados con comida y bebida.

El campeonato de mus por la tarde cerrará estas fiestas.

Dada la proximidad a la capital, Golmayo se prepara para recibir a un importante número de personas que se desplazarán en la tarde noche del sábado, para asistir a las actuaciones musicales programadas.