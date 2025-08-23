Este es el programa de las fiestas de Golmayo y las fotos del concierto de Paula Oliver

Como adelanto a las fiestas de Golmayo que se celebrarán la próxima semana, el Mesón Conde Duque organizó un concierto de Paula Oliver que disfrutaron multitud de personas en la plaza del pueblo. La artista soriana trata de hacerse un hueco en la escena musical con su talento tanto vocal como instrumental, quedó finalista en Soria Talent en varias ediciones