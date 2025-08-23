Este es el programa de las fiestas de Golmayo y las fotos del concierto de Paula Oliver
Como adelanto a las fiestas de Golmayo que se celebrarán la próxima semana, el Mesón Conde Duque organizó un concierto de Paula Oliver que disfrutaron multitud de personas en la plaza del pueblo. La artista soriana trata de hacerse un hueco en la escena musical con su talento tanto vocal como instrumental, quedó finalista en Soria Talent en varias ediciones
Programa de fiestas de Golmayo 2025:
VIERNES 27 DE AGOSTO
17,00 H FIESTA DE LA ESPUMA
17:30 H PARQUE INFANTIL
20:00 H TEATRO DE GUIÑOL “BEGOÑA BAENA” ACTIVIDAD FINANCIADA POR OBRA SOCIAL DE CAJA DUERO
21:00 H TRADICIONAL VESTIDA DEL RAMO
00:30 H PREGÓN DE FIESTAS
ACTUACIÓN DE FRATELLI (CANI & VITI)
DISCO MOVIL.
SÁBADO 28 DE AGOSTO
09:00 H DIANA FLOREADA (amenizada por los Gaiteros de Sta. Bárbara)
13:00 H SANTA MISA
14:00 H VERMOUTH OFRECIDO POR LA PEÑA LOS BALAGUEROS
17:30 H CAMPEONATO DE GUIÑOTE Y BOLOS
22:00 H CENA POPULAR
VERBENA DE TARDE Y NOCHE CON LA ORQUESTA DON BLAS.
DOMINGO 29 DE AGOSTO
09:00 H DIANA FLOREADA (amenizada por los Gaiteros de Sta. Bárbara)
11:00 H SANTA MISA
12:00 H TRADICIONAL GALLOFA
17:00 H CAMPEONATO DE MUS, TANQUILLA Y CALVA
17:30 H CAMPEONATO DE PARCHIS
19:00 H DISCO MOVIL.
19:30 H DESFILE DE DISFRACES INFANTILES