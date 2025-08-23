Heraldo-Diario de Soria

Este es el programa de las fiestas de Golmayo y las fotos del concierto de Paula Oliver

Como adelanto a las fiestas de Golmayo que se celebrarán la próxima semana, el Mesón Conde Duque organizó un concierto de Paula Oliver que disfrutaron multitud de personas en la plaza del pueblo. La artista soriana trata de hacerse un hueco en la escena musical con su talento tanto vocal como instrumental, quedó finalista en Soria Talent en varias ediciones

Una gran actuación de la artista soriana

Una gran actuación de la artista soriana

Mario Tejedor
Programa de fiestas de Golmayo 2025:

VIERNES 27 DE AGOSTO

17,00 H FIESTA DE LA ESPUMA

17:30 H PARQUE INFANTIL

20:00 H TEATRO DE GUIÑOL “BEGOÑA BAENA” ACTIVIDAD FINANCIADA POR OBRA SOCIAL DE CAJA DUERO

21:00 H TRADICIONAL VESTIDA DEL RAMO

00:30 H PREGÓN DE FIESTAS

ACTUACIÓN DE FRATELLI (CANI & VITI)

DISCO MOVIL.

SÁBADO 28 DE AGOSTO

09:00 H DIANA FLOREADA (amenizada por los Gaiteros de Sta. Bárbara)

13:00 H SANTA MISA

14:00 H VERMOUTH OFRECIDO POR LA PEÑA LOS BALAGUEROS

17:30 H CAMPEONATO DE GUIÑOTE Y BOLOS

22:00 H CENA POPULAR

VERBENA DE TARDE Y NOCHE CON LA ORQUESTA DON BLAS.

DOMINGO 29 DE AGOSTO

09:00 H DIANA FLOREADA (amenizada por los Gaiteros de Sta. Bárbara)

11:00 H SANTA MISA

12:00 H TRADICIONAL GALLOFA

17:00 H CAMPEONATO DE MUS, TANQUILLA Y CALVA

17:30 H CAMPEONATO DE PARCHIS

19:00 H DISCO MOVIL.

19:30 H DESFILE DE DISFRACES INFANTILES

