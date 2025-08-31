La Junta repara de emergencia la carretera dañada de Castilruiz en Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León acometerá de emergencia la reparación de deformaciones de un tramo de la carretera SO-630, que enlaza la SO-615 con la N-122, a través de Tierras Altas y la Rinconada, cuyas obras de mejora habían finalizado hace más de dos años.

La inversión destinada asciende a 1.395.024 euros, incluidos los impuestos, y las obras serán acometidas por la empresa Beltrán Moñux, con la que ha negociado la licitación de las mismas. La actuación se va realizar en un tramo de 15,5 kilómetros, entre Castilruiz y el cruce con la carretera provincial SO-P-1123 (desvío hacia Cerbón).

Según explicaron fuentes de la Junta, tras finalizar las obras y después de dos inviernos se han observado abultamientos en varios puntos de la carretera y para garantizar la seguridad vial, que es prioritaria para la Consejería, se va a proceder a su reparación.

Después de varios análisis en laboratorio, el problema que se debe a la composición de algunos materiales con los que se ha realizado la obra, por lo que ahora se va a retirar el riego asfáltico y colocar zahorra natural en las áreas deterioradas. La adjudicación de la obra pasará en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno de la Junta.

Los problemas han aparecido en uno de los dos tramos de la carretera autonómica SO-630, en la que el Gobierno regional ha modernizado recientemente la vía para mejorar la conexión entre San Pedro Manrique y los pueblos de la Rinconada con la N-122, a la altura de Matalebreras, en la que se ha invertido hasta ahora más de 10 millones de euros.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, explicó que la Junta ha decidido acometer la obra de emergencia, a la vez que ha iniciado un expediente administrativo de reclamación de los daños a la empresa adjudicataria.

El segundo tramo de obras de esta carretera en la que también se han realizado mejoras comprende 13,2 kilómetros, entre San Pedro y el cruce con la SO-P-1123. En total 29 kilómetros en los que se ha modernizado la vía, gracias al ensanche de la plataforma hasta los 7,5 metros que permite tener dos carriles de circulación de tres metros y arcenes pavimentados de 0,5 metros.

La mejora vial en la SO-630 se ha completado con la construcción de puentes. El primero, de 9 metros de anchura y 15,8 metros de longitud, permite cruzar el río Linares y el segundo, de 80 metros de longitud, salva el río Alhama, a su paso por Magaña.

Todo ello se completa con las mejoras de las intersecciones con carreteras provinciales para facilitar el acceso a las poblaciones cercanas.

La remodelación de la SO-630 se completa con un tercer tramo, cuyo acondicionamiento se encuentra en la actualidad en ejecución. Es un total de 11,2 kilómetros, entre San Pedro Manrique y la confluencia con la SO-615, en Villar del Río, con una inversión superior a los cuatro millones de euros.

Las actuaciones previstas para su acondicionamiento consisten en el ensanche de la calzada, la extensión de una nueva capa de mezcla bituminosa, la ampliación de la plataforma en el puente sobre el río Cidacos, la reposición de la señalización y balizamiento y la instalación de barreras de seguridad con protección para motociclistas.

El acondicionamiento y modernización de la SO-630 permite vertebrar la comarca de Tierras Altas y mejorar las comunicaciones viarias hacia Zaragoza y también con La Rioja. Ha sido una de las principales reivindicaciones de los vecinos de la zona. Por último, la construcción de la variante de Yanguas en la SO-615, cuyo proyecto presentó el consejero de Movilidad, José Luis Sanz, hace un mes, con una inversión de más de 5 millones, remata las actuaciones viarias en la zona.