Covaleda y Vinuesa celebrarán sus ferias ganaderas en septiembre

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Las localidades pinariegas de Vinuesa y Covaleda preparan sus tradicionales ferias ganaderas que forman parte de una cita obligada para el sector en el mes de septiembre.

Vinuesa arranca con el calendario y la suya tendrá lugar el próximo día 6 de septiembre. Como es habitual el paraje de El Regajo acogerá el certamen al que acudirán los expositores con diferentes razas de ganado. A lo largo de todo el día el recinto permanecerá abierto con diferentes actividades dirigida a los visitantes y al público.

El Ayuntamiento de Vinuesa organiza la feria y para ello cuenta con la colaboración de la Junta Agropecuaria Local. Arrancará a las 10 horas del sábado 6 de septiembre con la entrada del ganado, al que le seguirá un taller de ordeño, volteo de pacas y encierro infantil. Por la tarde, habrá un concurso de arrastre de piedra con caballos, mulos y vacas y para concluir la jornada no puede faltar el concierto de mariachis, el bingo solidario y la rifa de distintos premios.

A lo largo del día habrá puestos con productos locales y varias actividades dirigidas a las familias.

Covaleda, el otro municipio pinariego que cuenta con una importante tradición ganadera, abrirá al público su feria el día 13 de septiembre. Se trata de la XXI edición.

Está organizada por el Ayuntamiento y estará ubicada en el paraje de El Lomo y el entorno de la plaza Mayor. La muestra del ganado es uno de los reclamos de la jornada en la que también habrá stands dedicados a los oficios, alimentación y utensilios ganaderos. El programa incluirá otro tipo de actos como juegos populares y demostraciones.

Las ferias de Covaleda y Vinuesa cuentan con una larga trayectoria en la provincia al ser dos municipios en los que la ganadería forma parte de la economía local. En la actualidad los ayuntamientos han recuperado este certamen para poner en valor el sector y también las razas autóctonas de la provincia.

La capital soriana alberga otra de estas ferias, al igual que Montenegro de Cameros, ambas se celebrarán también en septiembre. Borobia cerrará el calendario con su feria en octubre.