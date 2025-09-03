Franz Weber señala ahora a Almazán por ofrecer descuentos infantiles para los toros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber sigue señalando festejos taurinos en Soria y esta vez le toca a los toros de las fiestas de Almazán. Lo hace en esta ocasión calificando de "preocupante la propuesta de la empresa promotora de la corrida de toros de Almazán de ofrecer descuentos para que niños, niñas y adolescentes puedan contemplar una actividad de evidente violencia".

Desde el colectivo animalista señalan que "existe un amplio consenso científico y técnico en relación al efecto que produce la exposición a la violencia y a la crueldad, y como estos menores podrían ver no solo el sufrimiento de los animales, también hipotéticas cogidas y lesiones en los participantes". En el caso adnamantino las promociones van dirigidas a niños de 0 a 14 años.

A través de un comunicado recuerdan que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, recomendó a España en 2018 alejar a las personas menores de edad de estas prácticas, cuestión que recuerda en el ‘Comentario General nº26’ (2023) al respecto de la exposición a actos de maltrato con animales.

Rubén Pérez, coordinador de la campaña Infancia Sin Violencia, ha recordado que "las advertencias son muy claras, y consisten en alejar a cualquier menor de edad de la tauromaquia por los potenciales efectos perniciosos que puede generar el presenciar el maltrato de un ser vivo en directo".

“Mientras dotamos a los contenidos audiovisuales de recomendaciones auditivas y visuales, suprimimos determinada publicidad en horario de protección, parece que a las autoridades les da igual la integridad moral de la infancia y la adolescencia”, asevera Pérez a través de un comunicado.

Siempre a juicio de la Fundación Franz Weber, "diferentes especialistas han advertido acerca de la exposición de las personas menores de edad a contenidos violentos, comprobando alteraciones en su comportamiento y midiendo diferentes niveles de agresividad y ansiedad posterior. Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión".