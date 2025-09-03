Movilizaciones en la fábrica de ZF en Ólvega tras 6 despidos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El sindicato CGT ha convocado movilizaciones ante las puertas de la fábrica de ZF Aftermarket la próxima semana ante el despido de 6 trabajadores que considera «injusta» y que ha sido «muy cruel», según manifestó el presidente del comité, Miguel Ángel Cardero.

La empresa dio a conocer los despidos objetivos el pasado 28 de agosto al comité y a los trabajadores afectados y alegó razones económicas, organizativas y de producción. «No nos dieron más explicaciones», puntualizó Cardero, que adelantó que desde CGT, que preside el comité, se va a luchar por mantener este empleo.

La protesta comenzará el lunes 8 de septiembre. El llamamiento es para realizar concentraciones entre las 13.30 y las 14.30 horas en la puerta de la fábrica y se mantendrá todos los días de la semana a la misma hora hasta el viernes 12 de septiembre.

El comité de empresa ha solicitado una reunión con la dirección de la empresa para recabar información, que hasta la fecha ha sido insuficiente, según CGT, sobre su situación económica y también para pedir que se adopten otras medidas laborales de flexibilización antes de despedir a los empleados, «ésta tiene que ser la última medida», manifestó el presidente del comité de empresa , que mencionó otro tipo de soluciones como expedientes de regulación, flexibilidad horaria, bajas voluntarias o incluso prejubilaciones, «la plantilla en Ólvega es mayor», aclaró.

Los 6 despidos de la factoría de Ólvega, que cuenta con una plantilla de 480 empleados, forman parte de los 25 que ha materializado la compañía. Otros 6 en la de Alfaro (La Rioja) y 13 más en la de Corella (Navarra). En esta última también se han convocado manifestaciones en contra de los despidos.

En Ólvega los trabajadores afectados forman parte de las secciones de acabados, fabricación y estampación, dos de cada uno de ellos. Zf Aftermarket en Ólvega se dedica a la fabricación de pastillas de freno para el sector del automóvil.

La producción en la factoría olvegueña se paró durante cuatro días en el mes de abril. La medida fue acordada con el comité de empresa y afectó a un 80% de la plantilla. Quedaron excluidos el personal de oficinas, mantenimiento y almacén.

Tras la negociación, los trabajadores asumieron un recorte del 75%, bien de salarios o de días de vacaciones, y el 25% restante lo asumió la empresa.

Entonces, la empresa alegó también razones económicas y organizativas para adoptar medidas laborales que también se aplicaron en las fábricas de Alfaro, Corella y las otras dos que el grupo tiene en Pamplona.

Los representantes de los trabajadores solicitan a la empresa que tome en cuenta la mesa de negociación con medidas acordadas entre ambas partes, en lugar de decidir despidos de manera unilateral que han generado intranquilidad y miedo entre la plantilla. Los servicios jurídicos de CGT estudian las medidas legales que se pueden emprender contra los despidos en la planta.