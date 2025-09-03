En imágenes: Pregón de las fiestas de Almazán 2025

Publicado por

Las Fiestas de la Bajada de Jesús 2025 en Almazán comenzaron por todo lo alto con un pregón apoteósico y durarán hasta el 8 de septiembre con la celebración de un concierto del circuito Sonorama Day by Vibra Mahou, tras la tradicional caldereta popular.

El acto central, la emotiva Bajada de Jesús, se desarrolla el domingo 7 de septiembre, cuando cientos de devotos acompañan la imagen desde la ermita hasta la iglesia de San Pedro culminando con una espléndida traca en la plaza Mayor, que simboliza el “contador a cero” del año para los adnamantinos.

El festejo estalla en la villa adnamantinaMARIO TEJEDOR Pregón de las fiestas de Almazán 2025

