Fuentetoba pagará la Monjía y la Toba al propietario en 10 años

Fuentetoba ha alcanzado un nuevo acuerdo con el propietario de La Monjía y de la cascada de la Toba para abonar en un plazo de unos diez años la compra de la finca que supondrá un desembolso de 748.000 euros.

Si bien en un principio, el Ayuntamiento planteó solicitar un crédito para desembolsar de una vez el precio de la compraventa, Hacienda no dio el visto bueno a la operación porque el endeudamiento en el que tenía que entrar la entidad local menor era superior al que tiene permitido por su situación de inestabilidad presupuestaria, según explicó el alcalde de Golmayo, Benito Serrano, municipio al que pertenece Fuentetoba.

Ante esta situación, el Ayuntamiento negoció y acordó con el propietario otra fórmula de pago que le permite al Consistorio aplazarlo por un periodo de diez años.

La firma de la compra venta entre ambas partes no se ha realizado todavía, aunque el acuerdo se alcanzó hace mes y medio, por lo que el Ayuntamiento no tiene todavía la propiedad.

El Ayuntamiento de Fuentetoba aprobó en pleno el pasado mes de febrero dar el visto bueno a la compra de la Monjía y de la cascada en el precio de 748.000 euros. En la misma sesión se decidió solicitar un crédito bancario de 400.000 euros a pagar en 25 años con un interés fijo del 3,64%. El resto del coste pensaba pagarlo con fondos propios con remanentes de tesorería y venta de terrenos para la construcción de viviendas.

Este planeamiento financiero que realizó el Ayuntamiento para pagar la compra es lo que no ha sido aceptado por Hacienda.

Una vez que se formalicen los trámites desde el municipio se valorará la intervención para la rehabilitación del monasterio y la iglesia de la Monjía, un conjunto patrimonial del siglo XI, que cuenta con la declaración de BIC.

Precisamente el mal estado de conservación del inmueble junto al valor sentimental que tienen los vecinos de Fuentetoba por el espacio es lo que ha llevado a la localidad a embarcarse en esta compra con el objetivo de acometer una restauración y poder volver a usar la ermita para las fiestas patronales, como se ha venido realizando desde hace años hasta que su mal estado desaconsejó su uso.

Junto a la Monjía, el pueblo también compra el enclave natural de la cascada de Fuentetoba. En total, a manos municipales pasan solo 10 hectáreas de las 325 que tenía toda la extensión la finca en la que se encontraban estos dos bienes pertenecientes al mismo propietario.

La cascada es un acuífero natural ubicado en el nacimiento del río Golmayo y la Monjía es un antiguo monasterio de dos plantas que tiene una ermita del siglo XI.