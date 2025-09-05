San Esteban se prepara para vivir sus fiestas patronales con más fuerza que nunca

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz se dispone a celebrar, del 6 al 11 de septiembre, sus esperadas fiestas patronales en honor a la Virgen del Rivero y al Santo Cristo de la Buena Dicha. Tras un año marcado por dificultades, como la caída de la Peña Magdalena y los problemas estructurales del puente, la localidad ribereña se prepara para reencontrarse con sus raíces festivas y recuperar el pulso de la celebración colectiva.

El reparto del programa oficial, que incluye actos para todos los públicos, marca el inicio de una cuenta atrás cargada de ilusión y participación vecinal. Aunque ya se han celebrado actos previos como el rosario y la novena, el concierto de Color Gospel, el Open de Frontenis, los concursos de pesca local, de velas o de pintura rápida, entre otros, será este fin de semana cuando la localidad estalle en celebraciones.

Este año, la representación juvenil recae en Lucía Romero de Diego como reina de las fiestas, acompañada por sus damas Ivana Villas, Silvia España y Virginia Aguilera. Su coronación, el domingo por la tarde desde el balcón del Ayuntamiento, dará el pistoletazo de salida oficial a los festejos.

Este sábado se vivirá un anticipo festivo con vermú musical desde las 13.30 horas, seguido de tardeo con música de los años 80 y discomóvil nocturna en la Calle Escuelas. El domingo, la Plaza Mayor será epicentro de la actividad desde las 12.00 horas con la exposición de dibujos del concurso de pintura rápida y la entrega de premios, seguida del anuncio oficial de fiestas con disparo de cohetes, salida de gigantes y cabezudos y pasacalles a cargo de la Asociación Musical Compases del Duero.

A las 21.00 horas tendrá lugar el desfile de peñas, la coronación de la reina y damas, el pregón y la entrega de premios a las mejores peñas. Después, vecinos y peñistas subirán a la iglesia del Rivero para entonar la Salve a la patrona, con bajada amenizada por la charanga Komo Kieras. La verbena estará a cargo del grupo Radar y el día cerrará con discomóvil After en la Calle Escuelas.

La feria taurina será uno de los grandes atractivos del programa. El lunes 8, tras la tamborrada tomasina, las dianas y la eucaristía en Santa María del Rivero, se celebrará el primer festejo taurino a las 18.00 horas: un espectáculo de rejoneo con Sebastián Fernández y Duarte Fernandes. La jornada concluirá con la suelta de reses y verbena a cargo de la orquesta Syra.

El martes 9, dedicado al Santo Cristo de la Buena Dicha, comenzará con dianas y misa en la Iglesia Parroquial. A las 13.30 horas, habrá encierro infantil y clase de toreo de salón con recorrido urbano. Por la tarde, será el turno del festival taurino sin picadores con Rubén Sanz y Manuel Domínguez, seguido de otra suelta de reses y la actuación de Azabache.

El miércoles 10, los mozos del municipio tomarán protagonismo con la tradicional becerrada de las peñas, que cerrará la feria taurina. La jornada incluirá también juegos populares organizados por la Asociación de pensionistas San Miguel, misa de difuntos, el evento 'Todos a pedales' promovido por las peñas A Palo Seko y Los 13 Infiernos, y vermú musical con el Dúo Estallido. La noche cerrará con la orquesta La Resistencia.

El jueves 11, último día de fiestas, comenzará con baile vermú del Trío Stylo Music Show y una champiñonada popular en la Placituela. Por la tarde, se celebrará la tradicional caldereta popular en el área de servicios, organizada por la peña El Peso y amenizada por la Salmonete Band. A las 23.00 horas, los fuegos artificiales y la esperada rotura de la hora pondrá el broche final a las fiestas.