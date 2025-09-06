La Diputación de Soria aprueba las bases para repartir los Planes 2026-27

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Soria aprobó ayer, con el voto en contra de PSOE, las bases de la convocatoria de los Planes Provinciales 2026-2027, que fueron respaldados con los votos del PP y de VOX.

Las bases son las mismas que se tuvieron en cuenta para el reparto de los fondos entre los ayuntamientos el año pasado, tal y como explicó el portavoz del PP, José Antonio de Miguel.

Precisamente esa ausencia de cambios y la nula aceptación de las propuestas socialistas por parte del equipo de Gobierno en debates de años anteriores es lo que justificó la portavoz, Esther Pérez, para votar en contra y también para no presentar este año sugerencias para modificarlas. «Ya saben que no estamos de acuerdo con la rigidez para la contratación de obras en pueblos pequeños», puntualizó Pérez.

Los municipios y entidades locales menores de 100 habitantes solamente podrán solicitar actuaciones cada dos años, con importe mínimo de 15.000 euros.

Además, será de obligatoria contratación por los ayuntamientos las obras cuyo presupuesto sea inferior a 40.000 euros, IVA excluido, mientras que las obras que superen esta cuantía se llevarán a cabo por Diputación provincial, salvo que el ayuntamiento solicite la delegación en cuyo caso deberá hacerlo antes del 30 de abril de 2025.

La aportación municipal a la financiación depende de la tipología de las obras. De Miguel subrayó que en todas las obras de sustitución de redes de abastecimiento o ampliación de las mismas será obligatorio instalar hidrantes homologados para la carga de vehículos de protección contra incendios, exigiéndose la instalación de al menos un hidrante cada 500 metros.

En los criterios de distribución de las inversiones se aplica para cada ayuntamiento una subvención fija de 8.000 euros, así como 3.000 euros por núcleo de población, barrios o entidades locales, excluida en su caso la entidad local menor que soliciten subvención independiente en la presente convocatoria. Además, se aporta 35 euros por habitante del municipio.

Para las entidades locales menores con una población superior a 250 habitantes se aporta una cantidad fija de 8.000 euros y 35 euros por habitante.

Un vez que se aprobaron ayer las bases se abren los plazos para que los ayuntamientos puedan tramitar su petición de obras. El 31 de octubre concluye el plazo para las solicitudes; el 30 de abril de 2026 es la fecha tope que tienen los ayuntamientos para pedir que la Diputación contrate; el 1 de agosto de 2026, fecha para presentar los proyectos; el 1 de octubre de 2026, plazo para que los ayuntamientos presenten la documentación para licitar las obras y el 1 de diciembre de 2026, fecha tope para que los ayuntamientos remitan la documentación acreditativa para la adjudicación de la obra.