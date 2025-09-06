Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: XXIV Feria ganadera de Vinuesa

El ganado con más porte regresa a Vinuesa para que el público visitante pueda ver y tocar los animales que se exhiben en las distintas parcelas de los ganaderos. Vacas, ovejas, cabras, equinos y hasta gallinas, todos ellos de distintas razas, se dan cita en la explanada visontina

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Durante el evento se pudieron disfrutar de distintas actividades especialmente destinadas a los niños, un taller de ordeño, concurso de volteo y tirasoga, demostración de corte de troncos y toros carretones hicieron disfrutar a los asistentes durante toda la mañana.

La tarde es el turno de una demostración de arrastre con caballos, mulos y vacas, y la noche, será el turno para la actuación de mariachis y discomóvil hasta altas horas, una jornada de lo más completa.

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

Una oportunidad para conocer el ganado de la zona

Una oportunidad para conocer el ganado de la zonaMARIO TEJEDOR

XXIV Feria ganadera de Vinuesa

tracking