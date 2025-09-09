La variante de Yanguas, licitada por 5,3 millones tras décadas de peticiones en Tierras Altas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Avances en una de las infraestructuras de Soria más largamente demandada. La variante de Yanguas sale a licitación para evitar la travesía de la localidad, estrecha y con algunos puntos de escasa visibilidad, mejorando la seguridad vial en este pueblo de Tierras Altas. La carretera apareció recogida por primera vez Plan Regional Sectorial de Carreteras 2002–2007, por lo que suma más de dos décadas de espera.

La Junta de Castilla y León ha sacado a licitación este martes las obras de la variante de la SO-615 a su paso por la localidad soriana de Yanguas con un presupuesto de 5,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses.

La nueva infraestructura, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 39+000 y 40+500, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial para evitar que el tráfico de largo recorrido atraviese el núcleo urbano de Yanguas, caracterizado por un trazado sinuoso y calles estrechas, informa Europa Press.

El proyecto contempla la construcción de dos puentes sobre el río Cidacos, un paso inferior para caminos, la adecuación de accesos a fincas y la creación de nuevos caminos de servicio. Además, están previstos movimientos de tierras, extendido de mezcla bituminosa, drenajes y la instalación de señalización y sistemas de protección.

La Delegación Territorial ha destacado que con esta licitación la Junta de Castilla y León da "un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por el territorio" y ha explicado que la variante reforzará la seguridad en la circulación y contribuirá también a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico en Tierras Altas de Soria.