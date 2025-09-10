Almarza y Abejar se quedan sin Plan de Sequía por no cumplir los plazos

Gallinero, localidad para la que estaba prevista una de las obras del Plan de Sequía.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria acordó, en Junta de Gobierno, excluir a Almarza y Abejar del Plan de Sequía 2025 porque ambos ayuntamientos no han ejecutado en plazo las obras.

En total retira 94.979 euros que era la partida económica asignada a estos municipios y con el presupuesto sobrante decidió incorporar nuevas obras de mejora en Arenillas, Cidones, Gómara y Torrubia de Soria.

Las actuaciones previstas en Almarza eran el sondeo de captación de agua subterránea en la población pedánea de Gallinero, por el precio de 46.700 euros, y en Abejar se iban a colocar equipos de descalcificación, con un presupuesto de 48.279 euros.

Con el cambio se incorporan los siguientes proyectos en el Plan de Sequía de 2025: Arenillas, con la actuación de reparación de instalaciones de abastecimiento por 21.690 euros; en Cidones, para el acondicionamiento del manantial ‘Caño de la Mora’ con 48.345 euros; en Gómara, para el cambio de tres bombas de agua y reparaciones de mantenimiento con 22.160 euros y Torrubia de Soria, para la reparación del depósito municipal de agua por caída de un rayo con 7.000 euros.

De este modo, el programa queda configurado con un presupuesto total de 195.996,97 euros, de los que 150.917,66 corresponden a la Diputación y 45.079,31 a los ayuntamientos implicados.

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó un gasto adicional de 40.853 euros para modificar el contrato de la obra de eficiencia energética adjudicada a la empresa Ríos Renovables S.L.U., al ser necesarios nuevos trabajos no previstos en el inicio del proyecto, pero imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Esta modificación supone un incremento de 40.853,03 euros, fijándose el nuevo importe total en 909.926,91 euros. Se trata de las obras de colocación de instalaciones solares y aerotermia en edificios.

En materia patrimonial, se ha autorizado la enajenación de 171 acciones de Iberdrola S.A., procedentes de la herencia de Doña Berta Lombán Guerra, cuyos ingresos se destinarán a fines sociales en la provincia.

En octubre de 2024, la Diputación de Soria aceptó la herencia, en la que se incluían 6.694 acciones de Iberdrola, cuya venta ya fue acordada y por la que la institución percibió 103.966 euros. Ahora solo venderá las 171 acciones procedentes de unos dividendos.

Además, la Junta aprobó el expediente de contratación del suministro de un vehículo de trabajo en altura para el Servicio de Extinción de Incendios, con un presupuesto base de licitación de 450.000 euros y un valor estimado del contrato de 371.900,83 euros. El vehículo estará destinado al parque de La Ribera.

Por último, se ha dado luz verde al diseño, montaje, mantenimiento y transporte del stand de la Diputación en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR 2025, con un presupuesto de 36.300 euros.