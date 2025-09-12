El PSOE exige a la Diputación de Soria un convenio de incendios anual con la Junta

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El diputado socialista Carlos Llorente, volvió a poner este jueves el foco en la situación sobrevenida por los incendios que han asolado la región este verano, calcinando 180.000 hectáreas, y que han puesto en entredicho la gestión realizada por la Junta de Castilla y León. En este sentido, desde el PSOE denunciaron las declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las que tildaba de «absurdo y despilfarro» mantener los operativos de incendios durante todo el año.

Un extremo que, en opinión de los socialistas, sí es indispensable exigiendo a la Junta y la Diputación la necesidad de firmar un documento anual. Y es que, Carlos Llorente lo tiene claro: «Lo que es un absurdo y un despilfarro es que el operativo no esté coordinado, que no sea público y que después de los incendios de 2020 y 2022 en Navalacruz y Sierra de la Culebra no hayamos aprendido nada ni hayamos hecho autocrítica».

Por ello, Llorente manifestó, contestando a las palabras de Suárez-Quiñones, que «absurda es la configuración del operativo, con varias administraciones involucradas, empresas privadas, con medios obsoletos y caducados y con material deficiente que nos lleva a una falta de coordinación».

El diputado socialista también quiso evidenciar «el despilfarro» al que se refirió el consejero recordando que el presidente de la Diputación, Benito Serrano, «que está callado y no ha exigido nada a la Junta respecto a la gestión de los incendios, firmó un convenio en 2023 para las anualidades 2024 y 2025 con un montante de 104.000 euros al año». Llorente aseveró que «las matemáticas son muy duras y con este convenio Soria, aparte de otras obligaciones, pone a disposición de la Junta durante 243 días, 10 camiones autobomba, 5 vehículos todoterreno con depósito de agua además de todo el personal anejo al funcionamiento de este servicio». O lo que es lo mismo, «14,38 euros al día por vehículo. Una cantidad que no cubre ni una hora del trabajo de un bombero. Ni el coste de cambiar una bombilla de los faros de un camión. Pero hemos firmado, porque somos amigos y no queremos caer en el despilfarro», ironizó.

A este convenio, se une, a mayores, la firma de la Junta con seis ayuntamientos y mancomunidades de Soria «que igual también le parece a Suárez Quiñones un despilfarro», apuntó Llorente que indicó que estos seis ayuntamientos «adjuntan los camiones clásicos, porque son bastante viejos, el material que es justo o mínimo, y el personal que no está contratado, sino que es voluntario» durante los 97 días de máximo riesgo y a cambio, «reciben 100,5 euros al día, una cantidad claramente insuficiente para garantizar la seguridad y la eficacia del operativo».

A todo ello se suma el «hecho gravísimo» de que la Junta no ha cumplido con la Ley 4/2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, que obliga a crear un Consorcio Regional de Prevención y Extinción de Incendios con carácter público y dotación propia. Mientras tanto, se mantiene a la provincia atada a convenios precarios que solo reparten migajas y comprometen la seguridad de las personas, los montes y el patrimonio».

