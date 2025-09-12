Sucesos
Arde un vehículo en Morón de Almazán sin lamentar daños personales
Hasta el lugar para sofocar las llamas se desplazaron tres bomberos del parque adnamatino
Los bomberos de la Diputación de Soria del parque de Almazán fueron activados este jueves por el incendio de un vehículo en la carretera CL-116 a la altura de Morón de Almazán. A la llegada de los efectivos, la mitad del vehículo se encontraba ardiendo comenzando a afectar a la otra mitad del mismo, tal y como han informado este viernes fuentes de la institución provincial.
El incendio se consiguió extinguir a los pocos minutos y no hay que lamentar daños personales, solo materiales. Tampoco se vio afectada la vegetación colindante. Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos profesionales con un Bomba Rural Pesada (BRP) y un Bomba Forestal Pesada (BFP), también estuvieron presentes miembros de la Guardia Civil controlando el tráfico y haciendo las labores pertinentes del suceso.
La entrada del aviso llegó a las 19.35 horas, y el fuego fue extinguido a las 20.15 horas. Los bomberos de la Diputación, además, colaboraron en la retirada del vehículo junto con el personal de asistencia en carretera.
