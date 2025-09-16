Astrónomos aficionados tienen una cita en este pueblo de Soria

Una de las actividades de observación en ediciones anteriores de Astrotiermes.HDS

Las XVII Jornadas Astronómicas AstroTiermes 2025, una cita imprescindible en el calendario de la astronomía amateur, se celebrarán del 19 al 21 de septiembre en la histórica comarca de Montejo de Tiermes (Soria).

Con más de 200 asistentes entre aficionados y profesionales de todo el mundo, AstroTiermes se consolida como un referente internacional para quienes disfrutan de la observación de los cielos estrellados en un entorno único.

El evento, abierto y gratuito, invita a todos los públicos a participar en un completo programa que incluye conferencias, talleres y observaciones astronómicas. No es necesaria inscripción previa, lo que facilita la asistencia espontánea. Los participantes deben gestionar su propio alojamiento y manutención, aunque la comarca ofrece una variada oferta de alojamientos rurales con condiciones especiales para las Jornadas.

La Venta de Tiermes volverá a ser el epicentro de la actividad, gracias a sus instalaciones adaptadas con tomas de luz para telescopios computerizados. Además de las sesiones de observación, el programa contará con actividades especiales como un concierto de rock de la banda Los Barneys, formada por astrónomos aficionados.

El Ayuntamiento de Montejo de Tiermes colaborará con la organización aportando, entre otras actividades, una conferencia clave sobre 'La preparación para el próximo eclipse total de sol de 2026' en Soria, y habilitando zonas de acampada para quienes deseen vivir la experiencia en contacto directo con la naturaleza.

El Gran Eclipse Total de Sol, previsto para el 12 de agosto de 2026, será uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes de las próximas décadas.

Su franja de visibilidad atravesará de lleno la provincia de Soria, convirtiéndola en un enclave privilegiado para este evento que atraerá a millones de personas en todo el mundo.

Una de las señas de identidad de AstroTiermes es la disponibilidad de telescopios para el público. Los asistentes sin equipo propio podrán observar el cielo gracias a los instrumentos facilitados por voluntarios y asociaciones astronómicas, que compartirán su experiencia y conocimientos con los recién llegados a este apasionante campo.

Más allá de la divulgación científica, AstroTiermes es también un motor de desarrollo local, al poner en valor el patrimonio natural del cielo nocturno soriano y potenciar el astroturismo como recurso sostenible.

Este modelo de 'turismo inteligente' genera nuevas oportunidades para la región a la vez que promueve la protección de un recurso tan valioso como frágil: la oscuridad natural de la noche.

Las Jornadas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Montejo de Tiermes, asociaciones astronómicas como Madrid Sur, AstroHenares, Complutense y la Asociación de Amigos del Museo de Tiermes, además de una docena de comercios y entidades locales que apoyan el evento.