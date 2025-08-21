Una empresa neerlandesa instalará una carpa de observación en Cabrejas para traer 50 astroturistas al eclipse de 2026

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una empresa de Países Bajos 'coge sitio' en Cabrejas del Pinar para el eclipse de 2026. Su propuesta, que acaba de pasar por Patrimonio, pasa por levantar una carpa de observación en la zona del castillo para traer a medio centenar de turistas apasionados por la astronomía a un punto donde el fenómeno se verá en todo su esplendor.

La Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta celebrada este jueves ha autorizado, con prescripciones, la instalación de una carpa y el avistamiento del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, desde la colina del castillo de Cabrejas del Pinar, para un grupo de 50 personas.

La empresa promotora, S-Cape Countryside Travels S.L., representa en España al turoperador neerlandés SNP Natuurreizen y pretende organizar un viaje para poder contemplar el eclipse solar que se producirá el próximo año, incluyendo un evento de avistamiento dirigido por el guía especialista en astronomía Govert Schilling, en la colina del castillo de Cabrejas del Pinar, entre las 17.00 y las 22.00 horas del 12 de agosto de 2026, donde se pretende colocar una pequeña carpa tipo beduina.

La actuación se ubica en el entorno y ámbito de protección del castillo de Cabrejas del Pinar, que tiene la consideración de BIC, y la autorización prescribe que no se realizará ningún anclaje sobre el terreno, ni sobre los muros y otros restos del castillo. También se indica que el seguro de responsabilidad civil que se contrate para el evento deberá cubrir los daños en el patrimonio y que la organización se encargará de garantizar que los asistentes respeten los restos del inmueble. Además, se deberá atender la normativa que regula el uso del fuego y las medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León, cumpliendo las alertas y advertencias de incendios que puedan estar activas el día de la actividad, indicando, por último, que, tras su uso, se deberá mantener el estado original del lugar.

Excavación arqueológica en el castillo de Caracena

La Comisión ha autorizado, a instancia Spain Heritage Invest S.L., la excavación arqueológica fase I en el castillo de Caracena.

Se trata de una actividad preventiva consistente en la ejecución de una prospección arqueológica de carácter intensivo, en los terrenos que circundan el castillo definidos por las curvas de nivel 1162 y 1197, la realización de una lectura de paramentos de la fortaleza, y también una excavación en el interior del patio de armas, que se estima en unos 100 metros cuadrados distribuidos en sondeos, para comprobar la existencia de niveles de uso, crujías o muros, así como para documentar el posible aljibe o polvorín situado al pie de la torre. Además, se prevén controles arqueológicos de las consolidaciones o adecuaciones del terreno para ordenar y asegurar la zona de excavación y accesos al castillo.

Sondeos arqueológicos para un vallado cinegético que atraviesa la villa romana Cabeceras del Vivero, en Miño de San Esteban

En Miño de Medinaceli se ha autorizado, a instancia de la empresa Bodegas y Viñedos La Heredad S.L., la realización de sondeos arqueológicos vinculados a la instalación de un vallado cinegético en la finca Castril, al estar previsto que se atraviese longitudinalmente, en más de 700 metros, la villa romana Cabeceras del Vivero.

Para cumplir con las prescripciones establecidas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural del pasado mes de mayo, se prevé una actuación preventiva consistente en la realización de sondeos de comprobación, de 2 x 1 metros cada 50 metros, para documentar el estrato que se verá afectado por el proyecto y adoptar en su caso las medidas de protección y documentación que procedan.

Actividad arqueológica para la construcción de un edificio de usos múltiples en San Esteban de Gormaz

A instancia del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, se ha autorizado la actividad arqueológica, lectura estratigráfica de paramentos y documentación de los inmuebles ubicados en la plaza Mayor, números 45-49 (37 y 41 según catastro), dentro del proyecto ‘Edificio de usos múltiples en el mundo rural: San Esteban de Gormaz. Plaza Mayor 1’, autorizado por la Comisión, con prescripciones, en sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2024.

Durante las labores de demolición de los inmuebles afectados, se ha descubierto una ventana abocinada, con arco de medio punto, ubicada en el muro oriental contiguo al actual edificio del Ayuntamiento de la localidad. También se han identificado restos de pintura mural en el paramento de la ventana, en el muro oriental, y en el situado al norte.

La actuación preventiva que se autoriza plantea la documentación y contextualización del inmueble con metodología arqueológica, mediante una lectura estratigráfica de paramentos, para definir características, funcionalidad, cronología, etcétera; y una revisión de las fuentes documentales del edificio (planimetría histórica, catastral, bibliografía etc.).

Se ha comunicado al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz que, hasta que la empresa arqueológica no concluya estos trabajos y, en función de los resultados, se encuentre la solución más apropiada, no se podrá realizar ninguna intervención que afecte a la ventana ni a los paramentos en los que se encuentran los restos pictóricos.