La residencia de El Burgo tendrá 24 nuevas plazas para mayores

La Diputación Provincial de Soria invertirá un millón de euros para dotar a la residencia de San José de 24 nuevas plazas dirigidas a unidades de convivencia con el objetivo de facilitar a los ancianos un modelo de estancia que garantice su autonomía pero con la tutela de los servicios sociales.

La Junta de Gobierno dio el visto bueno a la adjudicación de la reforma de una ala del edificio que en la actualidad se encontraba en desuso y que se transformará en 15 habitaciones, 5 en cada planta, 9 dobles y 6 sencillas, dotadas de baño con ducha, y cada planta tendrá además compartidos los espacios de cocina con comedor y un salón, sumando un total de 24 plazas.

Las unidades de convivencia disponen de un espacio habitacional y de baño de entorno a los 20 metros cuadrados para las habitaciones dobles y 16,5 metros cuadrados las sencillas, mientras que las zonas comunes, como salón, cocina y distribuidor ocupan 108 metros cuadrados por planta.

En la planta baja se dispondrá de los ascensores, de un espacio para almacén, así como de un despacho y de una gran sala de 205 metros cuadrados.

Estas obras, que estarán concluidas dentro de un año, se enmarcan dentro del proyecto ‘Mi hogar’, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, procedente del mecanismo para la Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El presidente Benito Serrano destacó que el objetivo de este proyecto es ir adaptando las residencias de la institución a los nuevos tiempos, que demandan una mayor independencia de los residentes, con su espacio propio en apartamentos individuales, pero cobijados por los servicios de la Residencia San José de El Burgo de Osma, que en la actualidad cuenta con un centenar de residentes.

«Mejorar los servicios sociales que ofrece la Diputación provincial y hacer la vida más fácil y agradable a todos los usuarios de las residencias, es la línea que nos marcamos y que tratamos de ir cumpliendo con importantes proyectos e inversiones», declaró Serrano, que hizo especial hincapié en que se trata de conseguir que las personas se sientan como en su casa, por la autonomía que les proporciona el disponer de un espacio propio, pero con la ayuda necesaria que se brinda desde el centro para seguir teniendo en la vejez una buena calidad de vida. La obra está adjudicada a la empresa Indesfor.

El presidente indicó que el informe sobre la viabilidad de la residencias de la tercera edad todavía no se encuentra concluido y se está trabajando en él.

En otro orden de cosas, aprobó el proyecto para la instalación de recarga para vehículos eléctricos en Golmayo, Garray y Ólvega con un presupuesto de 86.858,40 euros, cuyo proyecto está redactado por Jaime Miguel Pérez, técnico del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, y financiado con fondos europeos.

También se aprobó la adjudicación del contrato de desarrollo de una plataforma de sistema de inteligencia turística y data Mining de la Celtiberia Soriana, en el marco del plan de sostenibilidad turística en destino financiado por la unión europea, Net GenerationEU, a la empresa Auren Consultores SP en un precio de 33.759 euros, IVA incluido, al ser la oferta, de las seis ofertas que concurrieron, que mejor calidad precio presentó.

La Junta de Gobierno dio el visto bueno al proyecto de renovación de instalaciones de alumbrado exterior en la Póveda de Soria redactado por Jaime Miguel Pérez con un presupuesto total de ejecución general de 97.407,44 euros.

Por último, se ha autorizó a la entidad local menor de Lubia para la enajenación de ocho fincas del sector SUD-A, cuatro de ellas salen por un precio cada una de 25.041 euros para una extensión de 483 metros cuadrados.