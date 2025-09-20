Benito Serrano insiste en el tope de las ayudas al funcionamiento para Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, resucitó la reivindicación de que Soria reciba el tope del 20% de las ayudas al funcionamiento que la UE ha reconocido por sus ratios en despoblación.

«Queremos vivir y crear oportunidades, no sobrevivir», manifestó Serrano que recordó que estas ayudas son clave para revertir la situación. Este fue el mensaje reivindicativo del presidente de la Diputación en su intervención en la celebración del Día de la Provincia en Ólvega.

Serrano apeló a la «justicia territorial» y a la «justicia social» para la provincia e hizo un llamamiento a todas las administraciones, «porque necesitamos el apoyo de todos para revertir la situación».

En este sentido subrayó la necesidad de que las empresas compitan en igualdad de oportunidades y para ello «es necesario que se reconozca que emprender y vivir en Soria significa sacrificios añadidos».

Ante un auditorio lleno de alcaldes y vecinos de Ólvega reconoció el trabajo municipal de los regidores que «son los que sostienen el pulso de la provincia», manifestó e hizo un llamamiento a la unida de la provincia, «porque Soria debe ser un tierra de oportunidades».

Aprovechó que la celebración se llevó a cabo en Ólvega para poner en valor la apuesta empresarial y el trabajo que se ha realizado en territorio para crear empleo y oportunidades. «Desde Ólvega se ha demostrado que cuando hay visión de futuro y compromiso por la tierra se puede competir y generar oportunidades».

La alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, también subrayó, en su intervención, que el municipio es «industria, innovación, empleo y que tiene raíces y cultura».

Serrano aseguró que la provincia de Soria cuenta con recursos suficientes que «nos permiten mirar al futuro con esperanza» e indicó que la Diputación va a estar presente en este trabajo, apoyando el progreso con inversiones en infraestructuras y servicios y creando oportunidades.

La de ayer fue la cuarta edición de la celebración del Día de la Provincia, que se festejó bajo el lema «El pasado, el futuro, el desarrollo y el presente como elemento diferenciador». Contó con la presencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas.

La nota distintiva la puso el desfile de modas de la diseñadora olvegueña Pilar del Campo, con el que se arrancó la jornada. Posteriormente se entregaron el Premio de Turismo al municipio de Almarza, así como el Premio Colodra, en sus modalidades popular e institucional, que este año recayeron en la Asociación El Roblazo de Utrilla y en la Asociación Gestora del Monte de la Sociedad del Conde de la Póveda.

Hubo un sentido homenaje dedicado a los Trovadores de Ólvega, en reconocimiento a sus más de 50 años de historia y el día concluyó con una degustación de productos sorianos en casetas instaladas en la plaza Emiliano Revilla.