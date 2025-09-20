Heraldo-Diario de Soria

El Día de la Provincia en imágenes

IV Día de la Provincia «El pasado, el futuro, el desarrollo y el presente como elemento diferenciador» se celebró en Ólvega y reconoció a los Trovadores de Ólvega

Publicado por
Mario Tejedor
El acto se celebró en Ólvega y arrancó con un desfile de modas a cargo de Pilar del Campo, también se entregó el Premio de Turismo 2025 a Almarza, y el Premio Colodra, que este año fue para El Roblazo de Utrilla y en la Asociación Gestora del Monte de la Sociedad del Conde de la Póveda.

La jornada, pese a la amenaza de lluvia, se disfrutó con normalidad. El desfile se celebró en la plaza Constitución junto al Ayuntamiento, el acto oficial en el Centro Social de Ólvega y la fiesta en la plaza Emiliano Revilla

