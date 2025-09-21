Polémica en San Esteban por un incendio y el uso de cohetes y bengalas

A la izquierda el alcalde a hombros en las fiestas; a la derecha, inicio de las fiestas en San Esteban.HDS

El uso de cohetes y bengalas en el inicio de las fiestas de San Esteban de Gormaz ha abierto una polémica en el Ayuntamiento entre el PP y el PSOE.

La oposición socialista ha criticado la decisión del equipo de Gobierno popular que mantuvo el uso de estos artefactos pirotécnicos el día del inicio de las fiestas, el 7 de septiembre, después de que se produjese un incendio «en circunstancias significativas», cerca del casco urbano y en un día con riesgo extremo de incendios por las condiciones meteorológicas.

Así lo trasladó la concejala socialista, Silvia Carazo, en el pleno municipal, en el que también reprobó la actitud «inconsciente» del alcalde que no solo ignoró el riesgo y no tomó medidas, sino que participó activamente horas después del fuego en un desfile portando bengalas en la mano y con pasamontañas.

Un compañero de Carazo mostró al público, durante la sesión, las fotografías que recogía ese momento, para dar fe de manera gráfica de la evidencia, «¿usted cree que su comportamiento fue correcto?», le preguntó la concejala al alcalde, en su intervención en el apartado de ruegos y preguntas del pleno.

El incendio al que se hacía referencia se declaró a las 12.51 horas en las inmediaciones de la iglesia de San Miguel y de las bodegas el día 7 de septiembre. 20 minutos antes, a las 12.30 horas, tuvo lugar el inicio de las fiestas con el popular disparo de cohetes. El fuego quedó extinguido dos horas después y quemó 0,4 hectáreas de pasto. La Junta de Castilla y León ha comunicado a ese periódico que el origen de este fuego fue «de origen desconocido».

En su contestación, el alcalde, Daniel García, rechazó que este incendio estuviese relacionado con el disparo de cohetes. Indicó que la varilla se encontró en una de las calles que sube hacia San Miguel, a más de 500 metros del foco en el que se originó el fuego, que, a su parecer, «tenía pinta de que fue intencionado».

Aclaró que ese día en el casco urbano no había ninguna restricción, únicamente la prohibición de lanzar fuegos artificiales, que se cumplió que fue sustituido por una mascletá, al igual que ocurrió en Almazán el mismo día, en la celebración de su fiesta de la Bajada. Insistió en que el 7 de septiembre las bengalas no estaban prohibidas y subrayó, por otra parte, que «si ustedes no quieren que esté con la gente joven es su problema, los jóvenes son el motor de este municipio», manifestó.

Solicitó a la concejala del PSOE que no le juzgase por colocarse un pasamontañas, «además de ser alcalde soy también persona y puedo bajar con los jóvenes bailando», dijo en su defensa, en referencia a su participación en desfile de la bajada de la Salve desde la ermita del Rivero en la noche del primer día de las fiestas sanestebeñas.

«Igual tienen envidia de que los jóvenes me manteen», prosiguió García en su intervención plenaria, en la que invitó a los socialistas a que dejen a la juventud disfrutar de las fiestas que este año han sido exitosas», con ausencia de conflictos y problemas, «porque si nos ponemos así de taxativos tendríamos que quitarles los petardos a los niños».

Uso partidista

Otras cuestiones sobre las fiestas que salieron a relucir en el pleno de San Esteban fue «el uso partidista» que ha realizado el PP del programa festivo, a juicio del PSOE que se quejaron de que no reciben invitaciones a los actos institucionales y tampoco a los actos de las fiestas.

Silvia Carazo afeó que en el programa de fiestas solo aparezca la fotografía de los concejales del PP, «utilizando un espacio institucional para propaganda política».

Críticas que el PSOE hizo extensivas al «uso personal» que realiza Daniel García de las redes sociales. Carazo recriminó al alcalde sus prácticas de «coacción institucional», al enviar cartas con el membrete del Ayuntamiento a vecinos que manifiestan sus críticas sobre la gestión municipal en las redes sociales.

Además expusieron que no han visto bien algunos cambios del programa y la nueva ubicación de las casetas de fiestas.

Daniel García contestó recordando que en la anterior legislatura la alcaldesa socialista no invitaba, «ustedes tienen la obligación de acudir a los actos, así que no nos cuelguen su inactividad a nosotros», dijo, a la vez que recordó que la anterior alcaldesa socialista no cursaba invitaciones.

Negó el uso partidista del programa y recordó que en años anteriores y en otros pueblos sale la foto del alcalde y en esta ocasión el optó por retratarse con su equipo.

Por último, sobre la carta remitida a un vecino dijo que era un acto de cordialidad «porque cuando alguien me insulta en las redes quiero hablar con esa persona y conocer lo que pasa».