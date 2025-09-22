Arranca la construcción del centro formativo de Maderaula en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria, aprobó ayer en Junta de Gobierno, adjudicar a TRAGSA, como medio propio, la ejecución de la primera fase del centro formativo para la construcción con madera, Maderaula Lab, que estará ubicado en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

Esta primera fase cuenta con un presupuesto de 800.000 euros y se va a centrar en la estructura y en los cerramientos. Con la fabricación y montaje de estructura de madera (laminada, CLT y entramado ligero), cerramientos sin acabados exteriores ni interiores, cubierta completa (sin instalación fotovoltaica), carpinterías exteriores principales y sistema de recogida de pluviales de cubierta.

La segunda fase recoge las Instalaciones, la tabiquería, los acabados y la urbanización con un presupuesto de 1.796.935,45 euros.

El presupuesto global de ejecución material es de 2.389.496,48 y la duración total de ejecución por fases es de año y medio.

La Junta de Gobierno acordó una segunda ampliación del plazo de ejecución y modificación de encargo a Tragsa para la ejecución de la obra cimentación y cota cero para el centro formativo Maderaula Lab manteniendo el presupuesto en 430.000 euros y ampliando el plazo hasta el 18 de octubre.

Mobiliario urbano

La Junta de Gobierno clasificó las ofertas presentadas para el suministro de mobiliario urbano para los ayuntamientos que lo solicitaron, concretamente el lote 3, compuesto por 182 unidades de mesas picnic con papelera, siendo la empresa Benito Urban SLU la que ha obtenido mayor puntuación, por una cuantía de 45.739,69 euros.

El presidente, Benito Serrano, destacó que ya están los tres lotes adjudicados, a la misma empresa, recordando que lote 1 está compuesto por 286 unidades de 2 bancos con patas fundición dúctil con asiento y respaldo de tablero de madera con papelera, que fue adjudicado por 125.136,23 euros; mientras el lote 2 está compuesto por 179 unidades de 2 bancos de fundición con papelera a juego que fue adjudicado por una cuantía de 99.268,76 euros.

Por otra parte, aprobó la clasificación de ofertas presentadas para el suministro de un bibliobús, siendo la empresa que mayor puntuación ha obtenido, de las tres presentadas, con un presupuesto de 331.721,50 euros, IVA incluido.

También se dio el visto bueno a la adjudicación del contrato del servicio de limpieza de las dependencias del Palacio Provincial, la imprenta, oficinas y vestuario del parque de maquinaria y bibliobuses en un precio anual de 106.344,48 euros, IVA incluido, al ser la oferta que mejora relación calidad precio presenta de las tres empresas que han concurrido.

La Junta de Gobierno aprobó la Adenda 2025 por la que se modifica el acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las entidades superiores a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales sobre la cofinanciación de los servicios sociales que han de prestarse en estas para las anualidades 2024,2025,2026 y 2027.

La modificación de la Adenda que asciende a 24.486.497,22 euros, supone una modificación neta de la financiación de 988.560,42 euros.

La Junta de Gobierno decidió continuar colaborando con el Colegio Oficial de Médicos de Soria para convocar II Certamen de los Premios Pueblo Saludable de la Provincia de Soria. Año 2025 dotado con 10.000 euros.

En esta segunda convocatoria se mantiene las dos modalidades: Pueblo Saludable y Proyecto Saludable. Por último, se aprobó la concesión de una prórroga del plazo de justificación de la subvención concedida al Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz para la realización de actividades culturales durante el ejercicio 2025 hasta el 15 de noviembre.