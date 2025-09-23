La Diputación de Soria descarta el convenio para desbloquear las obras del aeródromo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria descarta un convenio entre Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Junta de Castilla y León para desbloquear la autorización de las obras de ampliación en el aeródromo.

El presidente, Benito Serrano, reclamó que la comisión de transferencias resuelva las competencias en materia aeronáutica que ahora tienen paralizadas las obras en Soria.

A juicio de Serrano, no se puede suscribir un convenio mientras las competencias no estén definidas. «No tenemos que inventarnos convenios», manifestó en referencia a la propuesta socialista de explorar esta vía para contar con la autorización, «ahora viene Luis Rey y se inventa un convenio, pero las cosas no funcionan así, el que tiene que hacer inventos es porque no tiene otros argumentos que darnos», señaló.

Serrano reiteró en que «no tenemos que conveniar nada, las transferencias o las tiene uno o las tiene el otro, que a mí personalmente me da igual quien las tenga, quiero que esto lo solucionen y que no vengan ahora mareándonos», manifestó ayer Benito Serrano que expresó el hartazgo de la Diputación «porque nos mandan de un lado a otro», agregó.

La Diputación recibió el pasado 19 de septiembre una comunicación de AESA en la que se indica que el nuevo gestor del aeródromo, Usado for Sale, cumple con los requisitos y se podría hacer el cambio, pero la Agencia también expone que es la Junta de Castilla y León la que tiene que dar el visto bueno porque es la que tiene el visto bueno.

El presidente mostró su extrañeza de que AESA les comunique el visto bueno al gestor y luego les remita a otra administración que es la Junta, «¿en qué quedamos?», se pregunta el presidente, «¿tienen las competencias o no las tienen?», en referencia a AESA.

Serrano confirmó que en las próximas semanas se convocará la comisión monográfica sobre el aeródromo que pidió el grupo socialista de la Diputación, con el fin de revisar toda la documentación para conocer la situación actual del expediente, pendiente de una autorización que permitiría arrancar con las obras de ampliación de la pista, para las que Somacyl ha consignado un gasto de 6,5 millones de euros.

Los socialista quieren conocer especialmente el estado de tramitación de las expropiaciones de terrenos necesarios para las obras, así como el contenido del estudio técnico de las instalaciones.

Diputación espera desde hace meses el visto bueno para poder comenzar a ejecutar las obras que posibilitarán el desarrollo de un Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) en el aeródromo de Garray. El objetivo del proyecto es establecer un polo industrial y aeronáutico en Garray, promoviendo la formación en nuevas tecnologías, la innovación aeronáutica (especialmente en hidrógeno verde), y actuando como centro para el establecimiento de empresas del sector.

El presidente de la Diputación ha dado a conocer en varias ocasiones que hay empresas interesadas en ubicarse en el aeródromo que necesita ampliar su pista de aterrizaje para dar cabida a aeronaves de mayor envergadura. En los últimos cuatro años, la Institución ha realizado importantes inversiones de mejora en el aeródromo de su propiedad.