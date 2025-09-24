Nueva convocatoria de la Diputación de Soria para rehabilitar vivienda municipal

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Reto Demográfico de la Diputación aprobó ayer destinar más de 150.000 euros de remanentes del Plan Soria a lanzar dos nuevas convocatorias para rehabilitación de vivienda municipal y relevo generacional al quedarse fuera solicitudes por falta de fondos.

El PSOE solicitó además partidas para accesibilidad de vivienda destinada a personas mayores , acondicionamiento para salones usos múltiples, señalización de lugares de interés y limpieza de ruinas.

La línea para rehabilitación de vivienda municipal tenía una partida de 200.000 euros con la que se ha cubierto un total de once solicitudes de los municipios de Cerbón, Cihuela, Magaña, Castillejo de Robledo, Rioseco de Soria, Salduero, El Royo, Gómara, Fuentestrún, Torrubia de Soria y San Esteban de Gormaz, quedando fuera por falta de crédito presupuestario las solicitudes de Borobia, Velamazán, Almenar de Soria, Quintana Redonda y Talveila.

La segunda línea que se va a convocar es la relativa a relevo generacional, que mientras en la convocatoria del año pasado se quedó desierta, en esta ocasión han sido tres las solicitudes presentadas que cumplían y con los 25.000 euros presupuestados se ha cubierto una, y do se han quedado fuera.

El PSOE ha dado el visto bueno en la comisión a estas dos nuevas convocatorias que el equipo de Gobierno pretende agilizar, pero a mayores ha solicitado fondos del Plan Soria para otras necesidades en el medio rural.

En primer lugar se ha pedido una línea para favorecer las reformas de accesibilidad en las viviendas de los municipios para las personas de mayores.

Con ello se persigue que, «se puedan quedar y permanecer durante más tiempos en sus lugares habituales, en sus pueblos», según se recoge en un comunicado de prensa.

Por otra parte, para fomentar la convivencia entre los vecinos y vecinas se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de crear una nueva subvención que facilite el acondicionamiento de los lugares y espacios de convivencia para poder compartir el ocio libre, bien sea través de charlas o para juegos de mesa.

«En definitiva, de lo que se trata es de dar vida a nuestros municipios, y que la gente que vive en nuestros pueblos tenga mayor calidad de vida».

Los socialistas también reclaman una convocatoria para la señalización de espacios y lugares de interés dentro de los municipios.

La última petición del PSOE fue fondos para la limpieza y saneamiento de las ruinas que se ha convertido en un «quebradero de cabeza» para los ayuntamientos, al incrementarse de manera considerable el coste del tratamiento de los residuos y su traslado a las plantas especializada, fundamentalmente en los que se encuentran más lejanos a las mismas.

El PSOE cree sería conveniente apoyar a los ayuntamientos en los expedientes de ruina en propiedades particulares para la limpieza de solares, corrales y edificios ruinosos, dado que hasta ahora las ayudas se han limitado a inmuebles municipales.