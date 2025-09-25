El Ejército muestra su artillería en San Esteban de Gormaz
Exhibición del Ejército en la explanada junto al polideportivo de San Esteban de Gormaz, que muestra su artillería ante la población y desde los niños hasta adultos disfrutaron de conocer los materiales de los militares
Los vehículos Centauro fueron la guinda del pastel, vehículos acorazados a los cuales los más pequeños pudieron entrar y disfrutar como auténticos militares, fusiles, anticarros y ametralladoras fueron otros de los materiales que los niños pudieron conocer, sin olvidar, el equipamiento tipo mochilas, prismáticos y tiendas de acampada, material imprescindible para el personal del ejercito.
El Segundo Escuadrón Acorazado en San Esteban de Gormaz
