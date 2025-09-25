Heraldo-Diario de Soria

El Ejército muestra su artillería en San Esteban de Gormaz

Exhibición del Ejército en la explanada junto al polideportivo de San Esteban de Gormaz, que muestra su artillería ante la población y desde los niños hasta adultos disfrutaron de conocer los materiales de los militares

Los niños conocieron los Centauros y las armas del Ejército

Los niños conocieron los Centauros y las armas del EjércitoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La muestra pone fin a unos días de maniobras en la zona por parte del Segundo Escuadrón Acorazado del Regimiento de Caballería España nº11.

Los vehículos Centauro fueron la guinda del pastel, vehículos acorazados a los cuales los más pequeños pudieron entrar y disfrutar como auténticos militares, fusiles, anticarros y ametralladoras fueron otros de los materiales que los niños pudieron conocer, sin olvidar, el equipamiento tipo mochilas, prismáticos y tiendas de acampada, material imprescindible para el personal del ejercito.

