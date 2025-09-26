La inversión del CTR de Golmayo supera los 15,2 millones de euros con la gestión de Somacyl

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La comisión de Agricultura de la Diputación, reunida este jueves, acordó por unanimidad aprobar la propuesta de proponer al pleno provincial la adopción del acuerdo de encargar al Somacyl la modernización y mejora del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Golmayo así como de la gestión del funcionamiento y explotación del mismo.

El objetivo, explicó este jueves el vicepresidente de la institución, José Antonio de Miguel, es dar por bueno un acuerdo que se adoptó por parte del Consorcio (formado por Ayuntamiento de Soria y Diputación) con Somacyl en noviembre de 2024 y que no se ha materializado. De Miguel apuntó que ya hay sobre la mesa una memoria sobre la actuación necesaria de cara «a modernizar unas instalaciones completamente obsoletas realizada por Somacyl que asciende a 15.277.000 euros. Una inversión muy importante para cumplir con todos los parámetros que nos exigen en unas instalaciones de este tipo».

Una cantidad que, añadió, «adelantaría Somacyl y los miembros del Consorcio iríamos pagando mes a mes prácticamente a partes iguales ya que la cantidad de residuo que se genera en la capital es prácticamente igual a la que se genera en el resto de la provincia».

El contrato de gestión «se firmaría por 20 años» y, según la estimación elaborada por la sociedad pública, «sería necesario recoger un total de 718.373 toneladas de residuos en estos 20 años», indicó De Miguel apuntando que «resulta una cifra superior a 20 millones pero tenemos que tener en cuenta que aquí no figura únicamente la inversión realizada sino también la financiación y la amortización».

Con estos números sobre la mesa «el precio por tonelada se incrementaría hasta los 33,20 euros». De Miguel es consciente de que el precio se encarece «pero los servicios públicos no pueden ser deficitarios y los ayuntamientos los repercutirán en los consumidores que son los que pagarán al final estos incrementos».

Con este escenario sobre la mesa, el vicepresidente de la Diputación deja claro que el Ayuntamiento es la otra parte del Consorcio del CTR y que, por tanto, deberá llevar a cabo la misma operación que la Diputación de cara a que el pleno capitalino apruebe el encargo a Somacyl, como medio propio, tanto de las obras como de la gestión del CTR. A partir de este momento, aseguró De Miguel, «se firmaría el acuerdo y Somacyl tendría un mes para comenzar».

De Miguel destacó que el Consorcio firmó el contrato de gestión del CTR en 2015 por tres años prorrogables otros dos, es decir, hasta 2020. Sin embargo, «estamos en 2025 y todavía no se ha solucionado esta situación con un contrato actual que adolece de toda legalidad». Por todo ello, concluyó, «desde la Diputación tenemos ganas de que toda esta situación se resuelva y el acuerdo con Somacyl se materialice porque desde 1995 que las instalaciones se construyeron están completamente obsoletas».