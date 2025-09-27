San Pedro Manrique resiste cuatro días sin agua potable y reclama la presa

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La falta de agua potable es un problema que se repite cada año en San Pedro Manrique con el consiguiente malestar para los vecinos y empresas de la localidad de Tierras Altas que deben capear este gran inconveniente. El concejal del Ayuntamiento, Óscar Carrascosa, apuntó este viernes que San Pedro ha estado sin agua potable «desde el sábado 20 de setiembre hasta el pasado martes 23. Cuatro días que se han tornado complicados para la vida de los vecinos y de las empresas de la localidad». El miércoles la solución llegó con los 38.000 litros de agua que suministraron los camiones cisterna de la Diputación mientras se solucionaba la avería en las bombas.

«El problema es que no tenemos reservas de agua. Un problema que este año va a incrementarse ante la falta de precipitaciones», apunta Carrascosa que explica que en San Pedro cuentan «con un sistema de bombeo con tres bombas que trasladan el agua desde el río Cidacos hasta el pueblo que se complica en las zonas altas del pueblo, ya que el sistema al no contar con una cantidad suficiente de agua se queda sin presión, donde se encuentran empresas como La Hoguera, que es verdad que tiene un depósito y ha podido continuar la actividad, o la quesería, que sí se ha visto afectada».

En cuanto a la respuesta de los vecinos a un escenario que se repite, Carrascosa reconoce su «hartazgo». La población «está muy cansada con este tema. No es nada cómodo levantarte y no poder ducharte o no poder bañar a los niños. Este verano hemos ido aguantando pero finalmente las bombas se han llenado de lodo y el suministro se ha interrumpido durante cuatro días», subraya Carrascosa.

Todos tienen muy clara que la solución pasa por desbloquear las obras de la presa del río Mayor, que después de años paralizadas y tras la rescisión del contrato con el anterior adjudicatario, siguen sin licitarse. «Ahí sigue la presa, paralizada sin noticias de la licitación o el encargo de las obras a una empresa pública», que son las dos opciones que se barajan para relanzar una actuación que acabaría con los problemas que sufren los vecinos y la industria de San Pedro Manrique.

Con la construcción de la presa se cumpliría el objetivo de mejorar el abastecimiento de San Pedro Manrique y sus pedanías, tales como Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe, además de Montaves y Huérteles, pertenecientes a Villar del Río. Con una capacidad prevista de 0,62 hectómetros cúbicos, responde a una demanda histórica de más de 25 años para paliar los problemas recurrentes de abastecimiento en la zona.

Sin embargo, el horizonte sigue sin verse claro: «Te cansas de oír hablar de la España Vaciada, que, por cierto, no nos gusta que nos llamen así pero es que al final se va a convertir en realidad y los pueblos se van a vaciar. Necesitamos servicios tan básicos como el agua o la cobertura para poder trabajar», asevera Carrascosa que, sin embargo, lamenta que «las medidas no se concretan y no llegan».