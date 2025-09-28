Soria se sitúa como «referente del turismo rural de calidad en España»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Berlanga de Duero protagonizó este sábado un emocionante acto con su proclamación oficial como uno de los Pueblos Más Bonitos de España, convirtiéndose en el sexto municipio de la provincia de Soria en formar parte de esta emblemática red uniéndose a El Burgo de Osma, Yanguas, Medinaceli, Vinuesa y Calatañazor.

El presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, destacó durante su intervención «el orgullo de dar la bienvenida a Berlanga de Duero a la red más prestigiosa del turismo en nuestro país» recordando que «Soria ya cuenta con seis pueblos en la asociación, un hecho muy significativo que consolida a la provincia como uno de los grandes referentes del turismo rural de calidad en España». Además, en clave regional indicó que, «Castilla y León, con 30 municipios certificados, es la región con mayor número de pueblos dentro de la red, lo que demuestra su enorme riqueza patrimonial y cultura».

Por su parte, el alcalde de Berlanga de Duero, Enrique Rubio, expresó la satisfacción de todo el municipio ante este hito: «Es un día histórico para Berlanga. La incorporación a la red supone un reconocimiento al esfuerzo de nuestros vecinos por mantener vivo nuestro patrimonio y una oportunidad de futuro. Estamos orgullosos de unirnos a este grupo de pueblos que representan lo mejor de España», puntualizó.

El evento, celebrado en el patio de la Casa de la Cultura, reunió a vecinos, autoridades y representantes institucionales, y estuvo acompañado de música coral y un vino español que puso el broche final a una jornada festiva y muy participativa.

La jornada comenzó con una visita teatralizada encabezada por la figura de Doña María de Tovar, marquesa de Berlanga, que dio la bienvenida a los asistentes y condujo un recorrido histórico por las calles del municipio. Posteriormente, se proyectó el vídeo promocional presentado en FITUR, se descubrió la placa oficial de la asociación y la Coral de Berlanga interpretó varias piezas antes del brindis final.

visita teatralizada encabezada por la figura de Doña María de Tovar, marquesa de Berlanga.S.G.

La incorporación de Berlanga de Duero a la red «no solo supone un reconocimiento a su belleza, patrimonio y autenticidad, sino también una oportunidad para su desarrollo turístico», apuntan desde la asociación que pone el foco en su importancia en materia turística. Y es que, «todos los pueblos que entran en la asociación experimentan un crecimiento turístico desestacionalizado muy notable con incrementos que alcanzan entre un 30 y un 50% el primer año, y en algunos casos, con el paso del tiempo, se ha llegado a duplicar, triplicar e incluso multiplicar por quince la llegada de visitantes», tal y como indican desde la agrupación.

Con este reconocimiento, Berlanga de Duero se suma a una red de 122 pueblos de todo el país que comparten un mismo compromiso «la conservación del patrimonio, la autenticidad de sus tradiciones y el cuidado del entorno, siempre con la máxima calidad como referencia».

Sobre la Asociación

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España «nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española». El objetivo «es promocionar los pequeños municipios, preferentemente rurales, agrupados bajo una misma marca de calidad, a través de acciones de promoción y eventos culturales tanto dentro como fuera de España».

Esta red engloba lugares de gran belleza y personalidad que destilan historia y cultura a la par, villas marcadas por la tradición que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus caminos y mezclarse con los lugareños.

La marca Los Pueblos más Bonitos de España es un referente de prestigio y calidad a nivel nacional e internacional. La iniciativa está basada en el modelo francés Les Plus Beaux Villages de France y forma parte de la Federación de los Pueblos más Bonitos del Mundo.