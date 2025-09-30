La Junta respalda la modernización del camping Urbión en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha destinado subvenciones al Camping Urbión de Abejar (Soria) para su modernización por valor de 489.173,37 euros. La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha visitado las instalaciones.

La empresa Soritur, S.L., concesionaria del Camping Urbión, ha trabajado estos últimos años en la modernización y mejora de sus instalaciones, con el objetivo de consolidarse como un referente del turismo de naturaleza en Castilla y León.

Tal y como ha recordado en el transcurso de la visita Alfredo García, la empresa fue fundada en Soria en el año 2009, y fue adjudicataria, en 2021, de la concesión durante 24 años del uso privativo de estas instalaciones situadas en el paraje Playa Pita, del monte Pinar Grande, propiedad del Ayuntamiento de Soria y de la Mancomunidad de los 150 Pueblos de Soria y su Tierra, cuyo presidente, Francisco Rodrigo Recio, también ha estado en la visita.

El camping Urbión se ubica junto al embalse de la Cuerda del Pozo y próximo al Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, uno de los espacios verdes continuos más extensos de Europa.

Desde el inicio de la concesión, la empresa ha llevado a cabo diversas actuaciones para mejorar la calidad de los servicios y reforzar su compromiso con la sostenibilidad, todos ellos apoyados económicamente por la Junta de Castilla y León.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de Instituto de la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha concedido dos ayudas a Soritur, S.L. al amparo de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, destinadas a financiar los proyectos empresariales de inversión, dentro del ámbito territorial de Castilla y León y cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el fin de promover la creación de empresas y el desarrollo de la competitividad y la consolidación del tejido empresarial de las empresas existentes, mediante el fomento de la inversión, así como la creación de empleo vinculado a la misma y/o el mantenimiento de puestos de trabajo.

Se han financiado dos proyectos que han supuesto la instalación de 32 nuevos bungalós y 10 ‘mobil home’, elevando la capacidad de alojamiento de alta calidad y reforzando el posicionamiento del camping Urbión como un destino clave para el turismo de naturaleza.

El primer proyecto, aprobado por el ICECYL en 2023, cuenta con una inversión de 1.249.813,63 euros y ha sido subvencionado con 276.058,73 euros. Ha consistido en la modernización de la red de abastecimiento y de la instalación eléctrica, la ampliación de aparcamientos, la instalación de calentadores y la adquisición de 10 nuevos bungalós totalmente equipados y 10 casas prefabricadas ‘mobil home’.

El segundo proyecto, para el que se ha concedido una ayuda de 213.114,64 euros aprobada el pasado mes de julio, para una inversión de 560.828 euros, ha supuesto la incorporación de 22 nuevos bungalós totalmente equipados.

La delegada territorial ha manifestado que “entre los objetivos del Instituto está la creación de nuevas empresas y la mejora de la competitividad de las Pymes, como la que hoy visitamos, con el fin de promover su creación, crecimiento y consolidación, y también de los autónomos, mejorando su financiación y la tecnología en los procesos de inversión productiva, a través de la modernización y la innovación tecnológica, facilitando, además, la financiación de los proyectos de inversión, fortaleciendo, de manera especial, la competitividad de las empresas en entornos rurales”.

Yolanda de Gregorio ha recordado que la Junta de Castilla y León, a través del ICECYL ha introducido, en algunas de sus líneas de ayudas y subvenciones a fondo perdido, un factor de discriminación positiva.

Esto implica que el porcentaje de ayuda a las empresas ubicadas en poblaciones con menos de 10.000 habitantes, o que no superen los 3.000 habitantes si están ubicadas a menos de 30 kilómetros de una capital de provincia, se incrementa de forma automática en 10 puntos. En el caso de Soria se aplica a toda la provincia, incluida la capital, al estar en vigor el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027.

En el transcurso de la visita, los promotores del camping han recordado que, en la actualidad, disponen de un total a 53 bungalós, con capacidad para entre 2 y 6 personas, y que están ejecutando un tercer proyecto de inversión que supone la incorporación de 20 bungalós de última generación, con capacidad para 4 personas, la creación de una nueva zona común techada con la instalación de una pérgola de madera, la construcción de una nueva pista de pádel, que servirá para ampliar la oferta de servicios del establecimiento y, además, la colocación de placas solares fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.

Este nuevo proyecto cuenta con un presupuesto de 1.005.183 euros y el expediente se está valorando por el ICECYL para poder ser subvencionado.