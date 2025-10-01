El Burgo acogerá el II Congreso Escuela Rural que reunirá a expertos y docentes de Castilla y León

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma acogerá la celebración del del II Congreso Escuela Rural, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre. Bajo el lema ‘La escuela rural como instrumento contra la despoblación, para la protección de los espacios naturales y la salud mental’, el encuentro reunirá a docentes, expertos y alumnado de toda Castilla y León en torno al papel transformador de la educación en el medio rural.

El congreso está impulsado por el sindicato ANPE, con el respaldo del Ayuntamiento de El Burgo de Osma y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

En el acto de presentación del congreso estuvo presente el alcalde, Antonio Pardo, acompañado de Pilar Gredilla, presidenta de ANPE Castilla y León; Guillermo Bueno, presidente de ANPE Salamanca; y Ángela de Miguel, representante de ANPE. Todos coincidieron en destacar la importancia de visibilizar el entorno rural y el compromiso del profesorado con su preservación.

«La escuela rural se utiliza como mecanismo contra la despoblación», afirmó Pilar Gredilla, quien subrayó el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer el arraigo y la cohesión territorial. Por su parte, de Miguel destacó que «nuestro congreso y nuestra exposición se van a fijar en el entorno natural, esa riqueza que tenemos en las nueve provincias que estarán representadas. Trabajaremos en concienciar al profesorado porque ellos lo transmitirán al alumnado».

Además, recordó que «este congreso va paralelo a una formación reconocida por la Consejería de Educación» y que «lo importante es poner en valor lo que tenemos».

El programa se articula en tres bloques. El primero estará dedicado al alumnado, con la participación de estudiantes del CRA Tierras de Berlanga, CRA La Ribera (Langa de Duero), CEIP Manuel Ruiz Zorrilla y el IES Santa Catalina (El Burgo de Osma), que asistirán el viernes a una aula especial con la ilustradora Violeta Monreal, quien desarrollará actividades didácticas centradas en el arte y la naturaleza.

El segundo bloque girará en torno a la exposición ‘Cuando la Tierra habla’, una muestra de 20 ilustraciones originales realizadas por Monreal sobre los espacios naturales de Castilla y León, tres de ellas relativas a la provincia de Soria.

Las obras, elaboradas con técnica de collage sobre papel japonés, representan enclaves emblemáticos como el Sabinar de Calatañazor, La Fuentona y la Laguna Negra, entre otros. La exposición será inaugurada oficialmente el viernes a las 13:30 horas, en un acto dirigido a autoridades y direcciones de parques naturales de Castilla y León y podrá visitarse en el Centro Cultural San Agustín del 24 de octubre al 17 de noviembre. Además, se presentará un libro ilustrado que será distribuido en los colegios de la comunidad.

La tercera parte estará centrada en la formación docente, con más de diez horas de contenido. El viernes a las 17 horas, Violeta Monreal ofrecerá una ponencia sobre cómo potenciar el medio ambiente y la educación a través de la creatividad y el arte.

A las 18 horas, José Manuel Meneses, jefe de sección del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, abordará el papel de los espacios naturales como instrumentos educativos para fomentar en el alumnado el sentimiento de pertenencia al mundo rural. A las 19 horas se celebrará una mesa redonda sobre educación en el entorno rural, problemas de despoblación y retos, con la participación de Pilar Gredilla (ANPE Castilla y León), Enrique Rubio (Diputación de Soria), Javier Magdaleno (Formación del Profesorado) y Antonio Martín Cuesta (Fundación Patrimonio Natural en Soria).

El sábado comenzará a las 10 horas con el Consejo Sindical Regional de ANPE Castilla y León y a las 12.30 se realizará una visita al Parque Natural del Cañón del Río Lobos.

Además, se incluirán ponencias online con experiencias educativas desde Almazán, a cargo de María Patricio Izquierdo, directora del CEPA El Camino, y obre salud mental, con Marta Florencia.

Está prevista también una intervención sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, a cargo de César Poyaos, que supondrá el fin del congreso.