La Diócesis de Osma Soria recibe a 31 jóvenes en el primer retiro Bartimeo

La Diócesis de Osma Soria acogió entre el 26 al 28 de septiembre, por primera vez, un retiro de Bartimeo. Durante el fin de semana, 31 jóvenes participaron en él acompañados por 41 servidores y varios sacerdotes.

Estos retiros buscan que los jóvenes de entre 16 y 18 años tengan un encuentro personal con el Señor inspirado en la figura de Bartimeo (cf. Mc 10, 46-52) que al recuperar la vista descubre a Jesús.

También, se busca que los adolescentes puedan sentir la voz de otros chavales de su edad. Los jóvenes han participado en varios testimonios, dinámicas y celebraciones en las que han sentido de verdad el amor que Dios les tiene y en las que han aprendido a amarse a sí mismos.

En la eucaristía de celebración con la que se concluyó el encuentro participaron hombres y mujeres de Emaús, que acompañaron a los adolescentes.