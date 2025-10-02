Antonio Pardo zanja el desencuentro con su socio y reafirma el pacto en El Burgo

Momento de la votación en el pleno en el que Miguel Ángel Miguel no votó con el PP.HDS

«El acuerdo de gobierno alcanzado en el año 2023 entre el Partido Popular y Vox sigue vigente», en El Burgo de Osma. No hay ruptura, por si había dudas, después de lo ocurrido en el pleno municipal del martes, en el que el socio del PP y teniente alcalde, Miguel Ángel Miguel, dejó en minoría a los populares que no pudieron sacar adelante una modificación urbanística para las bodegas y los despoblados.

El alcalde, Antonio Pardo, y el teniente alcalde, Miguel Ángel Miguel, mantuvieron ayer una reunión en la que acordaron primar «la gobernabilidad y la estabilidad en el Ayuntamiento», por encima de cualquier circunstancia, según recoge el comunicado remitido desde Alcaldía.

Pardo respeta la opiniones de cada grupo político en el pleno, pero a la vez criticó al PSOE de no informarse adecuadamente sobre los puntos que se iban a debatir en pleno y pretender «enrarecer y crispar el ambiente».

El alcalde anunció que los grupos políticos de PP y VOX han comenzado a trabajar en la elaboración del presupuesto municipal para el próximo año y expresó que el Ayuntamiento «no puede permitirse perder el tiempo en otros asuntos que para nosotros tienen menos relevancia».

El teniente alcalde, Miguel Ángel Miguel mencionó ayer la palabra de «tranquilidad» para cerrar el desencuentro que se vivió el martes en el pleno municipal. Indicó que los dos grupos políticos han iniciado un periodo de reflexión «garantizando la gestión y el buen hacer».

Horas antes, en sus redes sociales y después del pleno, el socio de los populares criticó las palabras que le dirigió el portavoz, Luis Cuesta, hacia su personas con insinuaciones de que tenía intereses privados en lugar de actuar bajo el interés público como concejal. Miguel reprochó a sus socios que le tienen bloqueada la concejalía de Turismo que preside.

Por su parte, el PSOE burgense reitera que el proyecto del equipo de Gobierno está agotado. «Se trata de un nuevo desencuentro entre los socios de los varios que han tenido últimamente», indicó Pepe Peñalba, responsable socialista, quien adivinó que tras el encontronazo se volverán a entender «por que hay dos concejales que tienen su sueldo en el Ayuntamiento», expuso, en referencia a Miguel Ángel Miguel y a Luis Cuesta.

Para Peñalba, aunque se rompiera el pacto, llegar a un acuerdo con Miguel resulta muy difícil, ya que VOX es una de las líneas rojas del partido progresista. En este sentido aclaró que si bien Miguel se dio de baja en el partido, en el Ayuntamiento sigue como representante del grupo político de VOX.