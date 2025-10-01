El socio del PP se une con el PSOE en El Burgo y tumban una modificación urbanística

El teniente alcalde del Ayuntamiento de El Burgo de Osma y socio del PP, Miguel Ángel Miguel, se unió ayer con la oposición del PSOE y tumbaron una modificación urbanística con la que el PP pretendía ordenar las clasificaciones de las bodegas en Osma, de los despoblados y otras cuestiones como edificaciones en la carretera de Ucero, que se debatieron en un pleno.

Es la primera vez que el teniente alcalde vota en contra una propuesta de sus socios de gobierno (en otras ocasiones ya se había abstenido), lo que abre más la brecha con los populares dejándoles ayer en minoría.

Las tensiones entre el PP y Miguel Ángel Miguel, independiente adscrito al grupo de VOX, suceden desde hace meses en el seno de la corporación y se han visualizado en plenos, en los que Miguel Ángel Miguel se ha quedado solo con sus propuestas que no han sido respaldadas por sus compañeros del PP.

El Ayuntamiento de El Burgo celebró ayer un pleno extraordinario con dos puntos que retiró del pleno de agosto. El primero fue el debate y aprobación de una ordenanza fiscal para aprovechamiento especial de suelo para empresas explotadoras de suministro, que se aprobó por mayoría con los votos de PP y Miguel Ángel Miguel y en contra del PSOE.

El segundo fue la propuesta de la modificación urbanística. El significativo silencio de Miguel Ángel Miguel en el pleno barruntaba lo que iba a pasar. El teniente alcalde prescindió de su primer turno de intervención en este punto y el segundo lo empleó para contestar «por alusiones» al portavoz socialista Héctor Ventosa, que le pidió que parase este modificación. «Suelo ser justo y votar en conciencia y no porque vaya de la mano con nadie», le contestó en el pleno.

Este silencio puso nerviosos a los concejales del PSOE y del PP. El portavoz popular, Luis Cuesta, reconoció, en un su intervención, que les preocupaba que su socio de gobierno no expusiese su voto «porque crea expectación en la bancada de enfrente», en referencia al PSOE.

Además Cuesta dejó caer que Miguel tiene «un supuesto interés» por una propuesta que se ha presentado al Ayuntamiento para Navapalos «y que en la actualidad es solo humo». Navapalos es uno de los despoblados que se verían afectados por esta modificación urbanística. «Está obcecado en sacar de la modificación a Navapalos y no sabemos cuál es su interés», dijo Cuesta, a la vez que le acusó «por decantarse por el interés privado en lugar del interés público».

La contestación a estas manifestaciones fue el voto en contra de Miguel Ángel Miguel, que calificó de «desafortunadas», pero lo hizo ya en redes sociales, a la vez que reprobó al portavoz del PP por lanzar dudas sobre su trabajo municipal, que no se corresponden con la realidad y que «ha tergiversado y manipulado», dijo.

"Gobierno roto"

El PSOE burgense también valoró, en comunicado posterior, lo sucedido en pleno. «Este hecho no es un accidente, es la evidencia de un gobierno roto, sin cohesión y sin capacidad para sacar adelante sus propias propuestas. Lo dijimos y hoy se confirma: estamos ante un equipo fracturado, con un alcalde que ya no dirige nada y que se ha convertido en un obstáculo para que el municipio avance», recoge el escrito.

La modificación urbanística solo la debatieron PP y PSOE. Los socialistas argumentaron que «se trata de una decisión caprichosa, que cerraba la puerta a la mayoría de vecinos y abría una nueva etapa de especulación sobre un suelo muy concreto. Un urbanismo mal planteado, que no ordena ni planifica, sino que parchea y blanquea».

Por su parte, el portavoz del PP, Luis Cuesta, dijo que el PSOE «se imagina y se inventa cosas». Defendió la modificación para dotar de calificación urbanística a la realidad de las construcciones que hay en El Burgo y que a su vez sean acordes a la legislación, «hasta ahora se hacen usos prohibidos y con engaños», expuso.

El primer punto del orden del día abordó la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por parte de empresas suministradoras.

Ordenanza fiscal

Por parte del PSOE, el concejal Isaac Izquierdo explicó que su grupo dejó el asunto sobre la mesa para analizar dos cuestiones: la exclusión de compañías como Telefónica y la falta de consulta al organismo competente sobre la valoración del suelo rústico. «Se estaba pagando un canon por otros conceptos, pero no se nos aclaró por qué no era sujeto pasivo de este tipo de ordenanzas», señaló.

Añadió que, tras revisar ocho sentencias relacionadas, «ninguna de ellas avala la metodología utilizada», y criticó que se aplicara un modelo de ordenación basado en construcciones industriales sin considerar la tipología extensiva. «Estamos a favor de defender los intereses de la ciudadanía, pero acorde a la legalidad. Si estuviera bien confeccionada, entraríamos en un debate político sobre su adecuación», concluyó.

Miguel Ángel Miguel centró su intervención en la confianza hacia el trabajo técnico realizado, evitando entrar en valoraciones personales. «La empresa que había hecho el análisis dijo que estaba bien y tengo que confiar en la información que me han facilitado», afirmó. .

Desde el Partido Popular, el portavoz Luis Cuesta defendió la legalidad y utilidad de la ordenanza, restando importancia a las dudas planteadas. «Nos trae una información de unas metodologías de dos pueblos recónditos que no sé qué relación tendrán con El Burgo de Osma», señaló.

Subrayó que «la ordenanza no supone ningún coste para los vecinos, es legal y el Ayuntamiento percibirá unos 82.000 euros al año en este concepto a partir del 1 de enero de 2026». Añadió que, en caso de reclamación por parte de alguna compañía, «que lo haga, pero usted tiene que defender los intereses de este municipio”. La ordenanza fue aprobada por mayoría absoluta.