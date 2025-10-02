Estos son los yacimientos de icnitas de Soria con mejoras en su accesibilidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria realiza trabajos de mejora de la accesibilidad en los yacimientos de icnitas de Fuentesalvo en Villar del Río y en los Tormos en Santa Cruz de Yanguas. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘La huella de la trashumancia’ financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos Unión Europea – Next Generation EU.

Atendiendo a las recomendaciones del plan, se decidió acometer la mejora de uno de los recursos más importantes con los que cuenta la comarca, su patrimonio paleontológico, concretamente las icnitas (huellas fosilizadas) de dinosaurio, distribuidas en más de 20 yacimientos. Además de su potencial en materia de investigación para las ciencias de la Tierra, el cambio climático y la evolución y extinción de las especies, y como herramienta para la educación ambiental, su potencial como motor de dinamización turística es muy relevante para este territorio.

La elección del yacimiento de Fuentesalvo, en el término municipal de Villar del Río, responde principalmente a su ubicación, junto a la carretera SO-615, por lo que tiene fácil acceso con vehículo.

El resultado de la actuación realizada ha sido la mejora y ampliación de varios elementos. Concretamente se han sustituido elementos de madera del vallado perimetral que se encontraban en mal estado y se ha cepillado la pasarela también de madera que rodea del yacimiento para la eliminación de líquenes y así mejorar su adherencia tanto para personas con movilidad reducida como para el visitante en general. I

Se ha sustituido el equipamiento interpretativo actualmente deteriorado, concretamente las láminas en Braille y con siluetas en relieve y el atril para sillas de rueda, y se ha instalación una nueva señal tipo táctil en la zona de entrada que permita identificar la ubicación de los diferentes equipamientos interpretativos mediante un plano esquemático.

Igualmente se ha prolongado el vallado perimetral en una zona anteriormente protegida por vegetación y que tras la eliminación de la misma suponía un riesgo de accidente por caída. También se ha sustituido el pasamanos de madera que sirve de guía de acceso a personas con visibilidad reducida y que se encontraba deteriorado, por otro cepillado y a dos vertientes (para evitar la acumulación de agua que acelere su deterioro).

En el caso del yacimiento de los Tormos, junto a la localidad de Santa Cruz de Yanguas, se ha instalado un vallado antitrepa, para prevenir accidentes por caída. Estos trabajos se suman a los realizados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino por la empresa Areco en otros yacimientos de icnitas enmarcada en la actuación de itinerarios temáticos culturales, concretamente el denominado Territorio Cretácico.