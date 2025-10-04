Ya es oficial: la Junta autoriza el impacto ambiental para el nuevo resort en Soria cerca del embalse

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta en Soria ha dictado impacto ambiental para el proyecto del complejo turístico ‘La Dehesilla Resort’, que se ubicará en Vinuesa, según publicó ayer el 'Bocyl'.

El documento ambiental incluye un diagnóstico territorial y del medio afectado por el proyecto, además del socioeconómico indicando que el proyecto se desarrolla en una zona cercana a espacios naturales protegidos sin afectar a los sus valores de conservación.

El proyecto consiste en la implantación de un resort en una parcela de 20,56 hectáreas que se encuentra vallada, en las inmediaciones del embalse de la Cuerda del Pozo y a la que se accede por la carretera que une Cidones y Vinuesa.

La instalación estará formada por 14 módulos residenciales prefabricados integrados en el bosque de 46 y 72 metros cuadrados; un edificio común de servicios con recepción y área de restauración y un edificio de spa con dos saunas y dos salas de masaje.

Los módulos de alojamiento se realizarán íntegramente en madera y se levantarán del terreno sobre pilotes, sin movimientos de tierras. Cada caseta contará con fosa séptica individual, la energía procedería de instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas y para la climatización se recurriría a instalaciones de aerotermia y estufas de leña y/o pellets.

Se accederá a las cabañas a través de una pasarela interior principal que recorrerá perimetralmente el recinto. Habrá zonas donde la pasarela se situará sobre la superficie, a modo de senda, y otras en las que será preciso elevarla del terreno.

El documento ambiental incluye una serie de medidas preventivas y correctoras, típicas de este tipo de proyectos, con el fin de disminuir o evitar la importancia y magnitud de los impactos y compensar efectos negativos que conlleva el desarrollo del proyecto.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria no considera necesario que el proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria, pero el promotor tiene que cumplir con una serie de medidas correctoras y protectoras.

Entre ellas, se indica que no se realizarán movimientos de tierra, ni se abrirán nuevos caminos de acceso a cada uno de los alojamientos, únicamente roderas campo a través, aprovechando los existentes y evitando el trasiego fuera del ámbito de la obra, además no se producirán talas de arbolado para la instalación de los alojamientos y edificios auxiliares, tal y como se expone en la memoria presentada, ni tampoco en las obras de suministros o servicios. También se recomienda ejecutar los trabajos de instalación fuera del periodo comprendido entre abril y julio, ambos incluidos, para evitar molestias sobre fauna en periodo reproductor.