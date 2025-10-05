Unas 300 personas se manifiestan en El Burgo por la paz en Gaza

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma ha vivido este domingo una jornada de movilización ciudadana en apoyo al pueblo palestino. Bajo el lema “Paz en Palestina”, alrededor de 300 personas se congregaron a las 12 del mediodía en la plaza Mayor para iniciar un recorrido reivindicativo por las algunas calles de la localidad.

La manifestación atravesó puntos como el Puente Romano, la Calle Real de Osma y la Avenida Santos Iruela para regresar al punto de partida, donde se leyó un manifiesto que apelaba al fin de la violencia y al respeto de los derechos humanos.

Durante la marcha se gritaron consignas solidarias y se repartieron pancartas con mensajes como “Que lo injusto nunca nos sea indiferente” o “Los médicos no pueden parar el genocidio. Los líderes mundiales sí”. El ambiente fue reivindicativo y respetuoso, con participación intergeneracional y presencia de colectivos locales.

En el manifiesto, “el grupo de hombres y mujeres en El Burgo de Osma y comarca sensibilizados contra el genocidio en Gaza y a favor de la paz” alzaron sus voces “como una sola” ante el sufrimiento de la población.

Se dirigieron a gobiernos, líderes políticos, instituciones internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo a “todas las personas que aún no han renunciado a su conciencia ni a su capacidad de inclinarse ante los actos de barbarie que el actual Gobierno y el Ejército de Israel están cometiendo en Gaza”.

Se apeló al impacto mental de la población gazatí, “que vive desplazada y asediada sin un segundo lugar donde refugiarse”, y se denunciaron los ataques contra civiles, la destrucción de infraestructuras esenciales, la obstrucción sistemática de la acción humanitaria, la privación de agua y comida y los desplazamientos forzosos, todos ellos considerados graves violaciones del derecho internacional humanitario.

“El manifiesto no es una súplica”, afirmaron, “es un grito, un puño sobre la mesa de la indiferencia, un llamamiento urgente a la conciencia del mundo”.

La marcha en El Burgo de Osma se enmarca en una convocatoria estatal impulsada por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), que este fin de semana ha movilizado a decenas de municipios en todo el país.