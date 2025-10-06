Cinco pueblos del alfoz de Soria se unen para constituir una comunidad de aguas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Comunidad de Usuarios del Alfoz de Soria, que persigue contar con una concesión de aprovechamiento privativo de agua para asegurarse el abastecimiento, comienza a tomar forma.

Los 5 ayuntamientos interesados se van sumando para suscribir un convenio que les permitirá realizar una gestión conjunta.

El último en hacerlo ha sido el Ayuntamiento de Golmayo, que en el pasado pleno aprobó su adhesión al mismo, con las abstenciones del PSOE.

Además de Golmayo estará formada por los municipios de Garray, Fuentecantos, Fuentelsaz y Buitrago que tendrán que solicitar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una nueva concesión con un caudal de 990.000 metros cúbicos anuales que se captará en los ríos Duero y Tera.

El abastecimiento se realizará a cada municipio directamente desde la ETAP de Garray, que tratará el agua que reciba y desde ahí será impulsada a través de las redes a los distintos depósitos de las poblaciones.

La estación de tratamiento de agua potable, los depósitos de regulación y las redes de distribución serán responsabilidad de Somacyl y los depósitos municipales con la red de distribución urbana corresponde a cada ayuntamiento. Somacyl ha firmado los respectivos convenios con cada uno de los ayuntamientos participantes.

Con la nueva concesión, Golmayo aspira a ampliar el volumen de agua en su municipio a mayores de casi 400.000 metros cúbicos anuales, dirigido a mejorar el abastecimiento en Golmayo este y en la urbanización de las Camaretas.

Garray cuenta con una concesión actual de 564.291 metros cúbicos de agua para los núcleos de Garray, Chavaler y Tardesillas y también para el Parque Empresarial del Medio Ambiente que se mantendrá en la nueva concesión. A Fuentencantos de le asignarán 7.393 metros cúbicos, a Fuentelsaz, 15.695 metros cúbicos y a Buitrago, 8.465 metros cúbicos.

La comunidad no está todavía constituida y tampoco está aprobada esta nueva concesión por parte del órgano rector de la cuenca. En un futuro se podrán sumar otros pueblos del alfoz que también estén interesados de esta gestión conjunta y para ello sería necesario ampliar la concesión de agua.

El Ayuntamiento de Golmayo ha sido un de los principales impulsores de la constitución de esta comunidad de aguas. Desde el año 2017 viene detectando problemas de caudal en el municipio que constriñe su desarrollo poblacional y empresarial.

El alcalde, Benito Serrano, recordó que en aquel año planteó al Ayuntamiento de Soria la constitución de una comunidad de agua con estos fines, pero el Consistorio capitalino declinó «porque se supondría desvirtuar los convenios suscritos entre ambos ayuntamientos en su día», según se dio a conocer en el pleno en el debate de los grupos políticos para la aprobación de la inclusión de Golmayo en la nueva comunidad de aguas.

Según indicó Serrano, «entonces el Ayuntamiento nos amenazó con cortar el suministro y nos vinieron a decir que nos buscásemos la vida y eso es lo que hemos hecho», manifestó el regidor golmayense, ya que se ha alcanzado un acuerdo con Somacyl y otros ayuntamientos.

El alcalde indicó que este nuevo aporte de agua se sumará a las captaciones que tiene en funcionamiento el municipio y a los aportes de agua que realiza Soria, con cuyo Ayuntamiento tiene firmado un convenio.

La portavoz del PSOE, Pilar Hernández, se refirió a dos cartas que recibió el Ayuntamiento de Golmayo por parte del Ayuntamiento de Soria a y de la Sociedad de Economía Mixta de Aguas, en las que solicitaban información sobre el servicio y sobre el convenio firmado con Somacyl en 2022. La concejala recordó que Golmayo tiene un contrato con la empresa mixta de aguas de Soria que está vigente hasta 2038 .

Serrano criticó la postura de los concejales socialistas de Golmayo a los que acusó de «estar teledirigidos por Soria». En este sentido declaró que «parece que no les preocupa el desarrollo del municipio del que son concejales».

El alcalde de Golmayo entiende la preocupación de la empresa mixta del agua que puede perder 3.000 clientes. Recordó que el agua que el Ayuntamiento de Soria cede a Golmayo se paga al mismo precio que en Soria, pero luego los vecinos tienen que aportar el sobrecoste de la depuración y la distribución.