Junto al majestuoso Moncayo y con patrimonio sobresaliente: así es el pueblo de Soria que quiere ser Capital de Turismo Rural 2025

Ágreda es un municipio soriano rico en patrimonio, historia y naturaleza. Enclavado en un lugar privilegiado, a camino entre Castilla y Aragón, atesora monumentos y acontecimientos históricos destacados, a la vez que está arropada por un importante valor medio ambiental presidido por el Moncayo.

Fue un asentamiento celtíbero, posteriormente romanizado, por el que pasaron los visigodos y que los árabes fortificaron sobre el antiguo castro de La Muela.

Con la Reconquista llegó al repoblación con gentes de los pueblos del norte de la provincia que convivieron con judíos y moriscos hasta la expulsión de estos últimos, por ello se la conoce como 'La Villa de las Tres Culturas'.

Un paseo por el barrio, las huertas árabes y parte de su muralla, con su arco de herradura y también por la antigua judería para conocer la localización de la antigua sinagoga en lo que hoy en día es una iglesia románica, permite conocer la impronta de las dos culturas en el casco urbano.

En el Medievo, Ágreda se consolida como Tierra de Frontera por su ubicación estratégica entre los antiguos reinos de Aragón, Navarra y Castilla. Tutelada por Alfonso X atrajo el asentamiento de familias nobles, cuyo paso se aprecia en el actual Palacio de los Castejones. Fue escenario de bodas y pactos. En 1221 albergó la boda real de Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla.

Ha sido cuna de personas ilustres, como Sor María de Jesús, escritora mística y consejera del rey Felipe IV, lo que provocó la visita del monarca en varias ocasiones al convento en el que residía. Un capítulo de su historia que ha trascendido con el paso de los siglos gracias a los miembros de la Cofradía de la Vera Cruz, que todas las Semanas Santas lucen sus trajes de época, por los que se les conoce como 'los felipecuartos'.

Su riqueza natural está representada por el Moncayo, uno de los picos más relevantes de la Península Ibérica que llama al senderismo de montaña gracias a una gran variedad de rutas de diferente longitud y dificultad. Para aquellos que no se atreven con los picos duros, la localidad ofrece propuestas más tranquilas como el paseo por el Cañón del río Val.

Hoy Ágreda sigue siendo un punto de encuentro entre comunidades, una ciudad de frontera, moderna y garante de su pasado. Su rico patrimonio histórico es el mejor reclamo turístico de la villa que quiere convertirse en Capital de Turismo Rural 2025, concurso impulsado por el portal especializado EscapadaRural.com.

La localidad soriana es una de las 10 finalistas, cuyo ganador se dará a conocer el 29 de octubre y el plazo de votaciones está abierto hasta el día 26 de octubre en el siguiente enlace: https://www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2025