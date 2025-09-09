Ágreda finalista para ser declarada 'Capital Escapada Rural 2025'

Los 'Felipecuartos' de Ágreda, uno de los atractivos de la localidadMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Ágreda es uno de los diez municipios que han resultado finalistas para ser 'Capital EscapadaRural 2025', un título con el que la plataforma del mismo nombre quiere dar a conocer los pueblos de España que apuestan por el turismo rural.

Junto a Ágreda, los candidatos de esta novena edición son Jerez de los Caballeros (Badajoz), Friol (Lugo), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra), Vielha (Lleida) y Zuheros (Córdoba).

La responsable de comunicación de EscapadaRural.com, Judith Monmany, ha señalado que con esta iniciativa quieren "abrir la puerta a más personas" para que conozcan estos municipios, que ofrecen "propuestas culturales, gastronómicas y naturales que se pueden disfrutar en cualquier época del año", informa Europa Press.

Desde su creación, la Capital EscapadaRural ha "puesto en el mapa" a 80 municipios de toda España, cumpliendo con su objetivo de ayudar a incrementar su visibilidad.

A lo largo de sus ocho ediciones, el certamen ha coronado como ganadores a Santa Eulalia de Oscos (Asturias, 2024), Campo Lameiro (Pontevedra, 2023), Cazorla (Jaén, 2022), Olvera (Cádiz, 2021), Potes (Cantabria, 2020), Santillana del Mar (Cantabria, 2019); Aínsa-Sobrarbe (Huesca, 2018) y Sigüenza (Guadalajara, 2017).