Golmayo está dispuesto a abrir un contencioso con Soria por el agua

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, está dispuesto abrir un contencioso con el Ayuntamiento de Soria por el agua. Con la constitución de la Comunidad de Usuarios del Alfoz de Soria, de la que Golmayo formará parte, al municipio se le abre la posibilidad de contar con una nueva vía de suministro de agua, con lo que podría prescindir de la que recibe y paga ahora a Soria.

El regidor golmayense indicó ayer que los técnicos del Ayuntamiento entienden que el Consistorio podría rescindir el convenio que tiene con el Ayuntamiento de Soria y el contrato con la empresa mixta de aguas, suscrito hasta 2038, pero parece ser que desde el consistorio capitalino no se tiene la misma opinión, «lo que nos obligaría a ir a un Contencioso y que nos digan quién tiene razón», dijo Serrano.

En este sentido agregó que en cualquier caso, Soria solo les podría obligar a pagar 900 metros cúbicos diarios, que es el mínimo que figura en los acuerdos.

El alcalde tiene claro que a partir del momento en que Golmayo forme parte de la comunidad de aguas del alfoz y esté enganchado a la ETAP de Garray, el municipio podrá elegir suministrarse de agua a través de Soria, a la que paga a 0,36 euros el metro cúbico, o abastecerse de Garray, cuyo precio se estima que será menor.

Serrano recordó que hace 8 años, Golmayo le tendió la mano a Soria para formar una comunidad de aguas y rechazó la propuesta. «Ahora hemos encontrado la solución al problema de abastecimiento y entiendo que estén preocupados porque se les pueden ir los 3.000 mejores clientes que tienen», puntualizó.

A renglón seguido reiteró que, de momento, Golmayo, no descarta ninguna vía de abastecimiento, tanto la que tiene abierta con el Ayuntamiento de Soria como la que se ha conseguido a través del Somacyl y la nueva comunidad de aguas, «elegiremos la más beneficiosa», puntualizó.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria respondió ayer, en un comunicado, al alcalde de Golmayo en el que dejó claro que seguirá cumpliendo con el acuerdo en vigor para garantizar el agua a los vecinos de Golmayo, mientras se conoce el estado de la ejecución de la obra de canalizaciones que conectará Golmayo con Garray, que requiere de la tramitación ante la CHD.

Asimismo, puntualizó que en el año 2o22 , Soria remitió una carta a Golmayo para abordar su petición para «poder garantizar ese incremento del suministro y «seguir prestando el servicio».

Benito Serrano arremetió contra el Ayuntamiento de Soria del que dijo que «ha sido la madrastra mala para los pueblos del alfoz» y siempre ha bloqueado su desarrollo.

Lamentó que el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, «no vea más allá del Espolón» y agregó que «si no entiende que la provincia es más que la capital es un problema, porque ahora se va a la Comunidad».

Las relaciones de colaboración entre el Ayuntamiento de Golmayo y Soria, a pesar de la proximidad, siempre han sido malas, admitió Serrano, que recordó la pelea por la instalación de una pasarela peatonal que «nosotros siempre hemos entendido que era un beneficio para los habitantes de los dos municipios».

También se refirió a la falta de entendimiento para facilitar el transporte en autobús, «llevan años estudiándolo, pero nosotros ya le hemos buscado una solución» y calificó como de «vergüenza» el buzoneo que realizó el PSOE en la campaña electoral de las pasadas municipales, prometiendo el autobús con Soria.

Por último, mostró su preocupación porque el Ayuntamiento de Soria no ha aportado, en este caso a la Diputación de Soria, las cuentas del Centro de Tratamiento de Basuras (CTR) y «se trata de un tema peliagudo» en el que se desconocen la aportaciones del ayuntamiento, «no sabemos por qué hay tanto oscurantismo», concluyó.