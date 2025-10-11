Tierras Sorianas del Cid concede dos becas con el programa 'Emprende con Éxito 2025'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Tierras Sorianas del Cid concedió dos becas del programa ‘Emprende con Éxito 2025’, una iniciativa destinada a acompañar y fortalecer proyectos emprendedores en el medio rural. El programa forma parte del proyecto ‘Creando Oportunidades’, desarrollado con el apoyo del Grupo Tragsa dentro de su convocatoria nacional ‘Solidarios 2025’.

Estas becas tienen como finalidad impulsar el emprendimiento rural en la comarca al ofrecer formación, acompañamiento técnico y mentorización personalizada a personas que estén desarrollando ideas de negocio o consolidando proyectos en sus primeras etapas. Además, la convocatoria mantiene una reserva específica para mujeres emprendedoras, en línea con el compromiso de Tierras del Cid con la igualdad de oportunidades, según informó la asociación en un comunicado remitido a Ical.

De las cuatro candidaturas presentadas, el jurado resolvió otorgar dos becas: una a Antonio Callejas Hernando por su proyecto ‘La Changuita’, una propuesta de actividades socioculturales para divulgar los juegos tradicionales y la literatura soriana, y la otra fue destinada a Sofía Fernández Moreno por su proyecto de cafetería, churrería y heladería.

Las sesiones de mentorización comenzaron el 16 de septiembre de 2025, con el acompañamiento de los profesionales de la empresa Cocreanet, ubicada en el mismo territorio y especializada en emprendimiento rural, marketing y gestión empresarial. Las mentorías se desarrollan durante el último trimestre de 2025, y culminarán con la presentación de los planes de acción de cada proyecto y un encuentro final de balance y visibilización.