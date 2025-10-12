San Esteban conmemora el Día de la Hispanidad con homenaje a los caídos y entrega de distinciones

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz se ha sumado este domingo a las celebraciones por el Día de la Hispanidad con una programación que ha reunido a autoridades locales, miembros de la Guardia Civil y vecinos en torno a la figura de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo.

Los actos comenzaron a mediodía con una misa solemne en la parroquia de San Esteban Protomártir, en honor a la patrona del benemérito cuerpo. A continuación, la comitiva se trasladó a la Plaza Mayor, donde se celebró el tradicional homenaje a los caídos por España, en un ambiente de respeto y recogimiento. La ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Agrupación Musical Compases del Duero, que acompañó el acto con solemnidad.

Acto eclesiástico con motivo del Día del Pilar.SANDRA GUIJARRO

Tras el homenaje, tuvo lugar la recepción oficial en el acuartelamiento de la Guardia Civil, donde se procedió a la entrega de distinciones a personas y entidades que han colaborado activamente con el municipio y con el cuerpo a lo largo del año. Estos reconocimientos ponen en valor la labor participativa y el apoyo institucional, en el marco de una tradición que se renueva cada 12 de octubre y que refuerza el vínculo entre ciudadanía e instituciones. Como cierre festivo, la Carpa Municipal tenía previsto acoger por la noche una fiesta popular con discomóvil.

Por su parte, El Burgo de Osma celebró también el día de la Hispanidad con una santa misa en la iglesia de la Virgen del Carmen, que contó con una notable afluencia de público. Posteriormente, se llevó a cabo el acto institucional en el acuartelamiento burgense.