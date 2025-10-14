Golmayo firma hoy la compra de La Monjía por 748.000 euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Tras un periplo de muchos años en venta sin llegar a ningún acuerdo La Monjía cambia este martes de manos. El Ayuntamiento de Golmayo, con su alcalde, Benito Serrano, al frente y los propietarios actuales firman hoy ante notario su compraventa por un precio de 748.000 euros. El pago se realizará en diez años ya que aunque el Ayuntamiento planteó solicitar un crédito para desembolsar de una vez el precio de la compraventa, Hacienda no dio el visto bueno a la operación porque el endeudamiento era superior al que tiene permitido por su situación de inestabilidad presupuestaria.

Una adquisición que representa «un sueño para los vecinos» de Golmayo, tal y como explicó este lunes Serrano. «Llevábamos muchos años detrás de este bien y por diferentes circunstancias no lo habíamos conseguido. Es un anhelo logrado para el pueblo. Un patrimonio muy importante para los vecinos».

Tras la firma se abre ahora un nuevo desafío por delante: «El reto de buscar ayudas para su mantenimiento y reparación para volver a ponerlo en valor», continuó el regidor que ya avanza «que estamos trabajando para conseguir financiación para recuperarlo a través de subvenciones».

Además, Serrano hizo hincapié en que con La Monjía también compran el entorno en el que destaca el nacimiento de la popular cascada de La Toba. Gracias a este manantial «se garantiza el suministro de agua potable para el pueblo y ahora deja de estar en manos privadas y pasa a manos municipales».

Por otra parte, Serrano valoró positivamente el acuerdo económico. «Creo que hemos conseguido realizar una buena operación y el acuerdo entre las partes hay que agradecerlo a todos». No en vano hay que recordar que en 2021 La Monjía (finca con 325 hectáreas que incluye su propio monte, la cascada, una iglesia románica y un monasterio) se encontraba a la venta en el portal inmobiliario Idealista por tres millones de euros aunque finalmente la operación se ha cerrado por 748.000 euros.

Dentro de la finca se levanta una iglesia románica del siglo XI donde se venera y custodia la imagen de la Virgen de Valvanera, patrona de Fuentetoba. En la misma edificación se encuentra un monasterio del siglo XVI, que acogió a unos Monjes Benedictinos que llegaron desde Valvanera (La Rioja). La iglesia se encuentra en buenas condiciones, aunque el monasterio necesita una reforma integral y actualmente no se puede visitar.

En el paquete entra también la famosa cascada de la Toba, enclave de atracción turística por su belleza. Todo esto pasa tras la firma que se lleva a cabo este martes en el Ayuntamiento de Golmayo a ser propiedad municipal.

En total, a manos municipales pasan solo 10 hectáreas de las 325 que tenía toda la extensión la finca en la que se encontraban estos dos bienes pertenecientes al mismo propietario. Precisamente el mal estado de conservación del inmueble y el valor sentimental que tienen los vecinos de Fuentetoba por el espacio es lo que ha llevado a Golmayo a realizar esta compra.