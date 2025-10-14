Duruelo reinventará Durufema para atraer más expositores a la cita maderera

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Duruelo de la Sierra cerró el domingo las puertas de Durufema, su feria dedicada a la madera y el desarrollo rural. La alcaldesa pinariega, Cristina Rubio, realizó un balance positivo del evento que ha contado con 35 expositores y por el que han pasado más de 2.000 personas. Sin embargo reconoce que la cita no ha contado con la respuesta de las empresas locales que sí ha tenido en otras ediciones por lo que avanza que desde la Corporación municipal darán «una vuelta» a la iniciativa que «debe reinventarse para encarar un futuro con garantías».

El PSOE, por su parte, criticó en redes sociales el transcurso de la feria con varias imágenes de un polideportivo con pocos stands y este texto: «Simplemente vergonzoso lo que hemos visto este fin de semana en Duruelo. Una muestra más del interés y dedicación de la alcaldesa y su equipo de Gobierno al pueblo». Y se preguntaban: «¿Durufema o Durupena?». Sin embargo desde el partido de la oposición no quisieron entrar el lunes en realizar más declaraciones remitiendo su opinión sobre el evento a lo publicado en Instagram.

Frente a ello, la regidora pinariega lamentó la falta de apoyo del PSOE aseverando que «flaco favor hacen al pueblo estas declaraciones por muy graciosas que les puedan parecer» indicando, además, que «las imágenes fueron tomadas cuando los stands habían cerrado».

A pesar de ello, Rubio sí reconoció que la feria no había tenido la respuesta por parte de los empresarios de otros años, en especial de las firmas locales del mueble. «Ya lo indiqué en el discurso inaugural, las ferias tienen que reinventarse ya que estamos en la época de las nuevas tecnologías». A ello se une, continuó, que «las empresas no están dispuestas a perder un fin de semana entero, con el coste que ello les supone, priorizando, tal vez, otros eventos como el de Valencia que fue hace 15 días».

Por eso apuntó que una vez concluida la cita es hora de sentarse a estudiar los aspectos que se pueden mejorar. Pero añadió refiriéndose al PSOE «lo que no se puede hacer es dar una imagen negativa de Duruelo con el único fin de sacar rédito político que, por otro lado, no creo que consigan así».

La alcaldesa subrayó la necesidad de dar «una vuelta a la feria» ya que «es un importante escaparate que beneficia no solo al sector industrial sino al turístico». Por ello, incidió, «estamos haciendo trabajo de pico y pala sobre el sector industrial ya que creo que es fundamentalmente el que frena la despoblación paralelamente a otros ámbitos como la vivienda». Su balance final es que Durufema «sí ha merecido la pena y ha contado con muchas actividades».