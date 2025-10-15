Almazán pide un préstamo de 1,2 millones a la Caja de Crédito de la Diputación para financiar varias obras

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán ha solicitado un crédito de 1,2 millones de euros con cargo a la Caja de Crédito y Cooperación de la Diputación Provincial, tal y como informó este martes el presidente de la Diputación, Benito Serrano, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En concreto, el órgano ejecutivo ha dado luz verde por unanimidad para conceder el préstamo al Consistorio adnamantino para la financiación de una docena de obras. El interés es del 1,69% y el plazo de amortización es de ocho años y se distribuirá en dos anualidades: 400.000 euros en 2025 y 800.000 euros en 2026.

En concreto, tal y como enumeró el regidor provincial el préstamo solicitado irá a sufragar «las obras de restauración del puente medieval (fase I), la reparación de daños en vías públicas, redes y pavimentación (para sufragar la parte que corresponde al Ayuntamiento de la obra número 32 del Plan Diputación 2022), la pavimentación de la Gran Vía (obra número 34 del Plan Diputación 2022), el PIREP rehabilitación de la Casa Consistorial, los fondos de cohesión local pavimentación zona sur, la cubierta patronato (obra número 33 del Plan Diputación 2023), el entronque red eléctrica del campo de fútbol, el saneamiento red eléctrica campo de futbol, el puente medieval nueva plataforma (fase II), la adquisición del inmueble de la calle Guadalupe, la restauración puente medieval por borrascas 2025 y las redes y pavimentación en Fuentelcarro (obra número 31 del Plan Diputación 2025)».

El objetivo de este servicio es dar cobertura económica a las peticiones que realizan los ayuntamientos para financiar tanto las aportaciones municipales a las obras e inversiones incluidas en el Plan Provincial; como aquellas inversiones realizadas por los propios ayuntamientos fuera de esta convocatoria en otro tipo de actuaciones.

Hasta la fecha los préstamos que ha concedido la Diputación como apoyo a los ayuntamientos de la provincia ascienden a 2.181.486 euros aunque en la actualidad la Diputación mantiene concedidos 981.486,69 euros a un total de ocho ayuntamientos. En concreto, 25.000 euros (0,77% interés y cuatro años) a Alcubilla de Avellaneda; 45.000 euros (1,57% interés y 8 años) a Almajano; 100.000 euros (1,69% interés y 8 años) a Cubo de la Solana; 23.660,47 euros (0,68% interés y 4 años) a Gormaz; 30.382,82 euros (0,77% interés y 4 años) a Salduero; 600.000 euros (0,77% interés y 4 años) a San Esteban de Gormaz y dos préstamos concedidos al Ayuntamiento de Tardelcuende por 121.000 euros (1,69% interés y 8 años) y 36.443 euros (0,77% interés y 8 años).