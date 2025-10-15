La Monjía cambia de manos y ya pertenece al pueblo de Fuentetoba

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El 14 de octubre de 2025 se ha convertido en una importante fecha para los vecinos de Fuentetoba. Es el día en el que la operación de compraventa de La Monjía se ha convertido en realidad pasando a manos del pueblo de Fuentetoba que pagará 748.000 euros en los próximos diez años tras llegar a un acuerdo con la propiedad. La firma se materializó este marte, ante notario, en las instalaciones del Ayuntamiento de Golmayo al que pertenece la entidad local menor de Fuentetoba.

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, presente en la firma, indicó que «llevábamos muchos años detrás de esta propiedad aunque, unas veces por razones económicas y otras veces por otros motivos, no habíamos conseguido llegar a un acuerdo con los propietarios».

Sin embargo, este año comenzaron a acercarse las posturas culminando en un acuerdo que se ha rubricado este martes. De esta forma el enclave de La Monjía, que cuenta con la iglesia románica del siglo XI que custodia la Virgen de Valvanera, patrona de Fuentetoba, y también un monasterio del siglo XVI además de otros bienes, pasa a formar parte del inventario municipal.

Una importante noticia para sus vecinos, tal y como apuntó Serrano: «Comprar La Monjía era un sueño y un anhelo para el pueblo de Fuentetoba». Una vez que esta parte se ha materializado queda ahora por delante el reto de rehabilitar el inmueble con el objetivo de ponerlo en valor y poder visitarlo ya que el estado del monasterio, que necesita una reforma integral, llevó a desaconsejar su visita y está cerrado.

En este sentido, Serrano ya avanzó que están trabajando de cara a conseguir financiación institucional para que la puesta en valor sea más pronto que tarde.

En el paquete entra también la famosa cascada de la Toba, enclave de atracción turística por su belleza. En total, a manos municipales pasan solo 10 hectáreas de las 325 que tenía toda la extensión la finca en la que se encontraban estos bienes pertenecientes al mismo propietario. A pesar de ello, Serrano lo califica como «una buena operación por sus cifras y valor sentimental».