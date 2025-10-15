Soria impulsa comunidades energéticas en cuatro municipios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria ha dado un paso firme hacia la transición energética con la creación de comunidades energéticas en cuatro municipios de la provincia. Covaleda, Salduero, Navaleno y Vinuesa han constituido oficialmente sus Comunidades Energéticas Locales (CELs), un modelo que permite a los vecinos generar y consumir energía renovable de proximidad, de forma colectiva, limpia, y a menor coste.

Estas comunidades han sido formalmente registradas ante notario, consolidando un modelo cooperativo donde el ciudadano es el actor principal, con participación voluntaria, sin riesgos económicos y con una aportación simbólica de tan solo 2 euros para formar parte de la comunidad energética de su municipio.

El proyecto ha sido posible gracias a la alianza entre los ayuntamientos de Covaleda, Salduero, Navaleno y Vinuesa, junto con la colaboración de las empresas Ríos Renovables y Más Ahorro Telecomunicaciones, quienes han adoptado el modelo de gestión propuesto por CEL Management, una compañía especializada en el impulso de comunidades energéticas presente en más de 110 municipios en España.

Este esquema cooperativo se basa en el principio de agrupar a los vecinos en una cooperativa de usuarios y consumidores. El objetivo de la iniciativa es reducir el coste de la factura eléctrica mediante la compra colectiva de energía, apostar por el autoconsumo colectivo con talaciones solares ubicadas en edificios públicos, contribuir a la lucha contra el cambio climático y fortalecer la cohesión social entre vecinos.

La creación de estas comunidades "supone una respuesta estructural a los retos de la despoblación en zonas rurales", además de ahorro energético, según fuentes de la citada compañía.

“Es una oportunidad para que los pueblos tengan un papel protagonista en la transición energética. Aquí no se trata solo de poner placas solares, sino de crear comunidad, generar empleo local y cuidar del entorno”, añaden fuentes de Management.

Las comunidades recuerdan la posibilidad que tiene cada vecino de convertirse en socio de la cooperativa local "sin asumir compromisos económicos ni responsabilidades financieras", beneficiándose de una serie de ventajas, entre ellas, mejores condiciones con las comercializadores y acceso a energía verde de kilómetro 0.

La energía generada en las instalaciones de autoconsumo colectivo será gestionada por la cooperativa, asegurando un modelo sostenible, transparente y controlado por los propios vecinos.

Cel Management subraya la constitución de estas cuatro comunidades que "marca un antes y un después para la provincia de Soria, posicionándola como referente regional en sostenibilidad, innovación energética y acción frente al reto demográfico", mostrando su confianza en que el modelo continúe expandiéndose.